PressFocus Na zdjęciu: Gracze Manchesteru City w meczu ze Swindon Town

Manchester City – Fulham FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Obywatele mogli trafić gorzej, ale przed liderem Premier League niełatwe wyzwanie. W 1/16 finału Pucharu Anglii mistrzowie kraju zmierzą się z liderem Championship, pewnie zmierzającym po awans. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.

Manchester City – Fulham FC, gdzie oglądać

Czy Manchester City to zespół będący w najwyższej formie w Europie? Myślę, że ta teza nie byłaby zanadto trudna do obronienia. Ostatnio Obywateli powstrzymało Southampton (1:1). Była to pierwsza ligowa utrata punktów w wykonaniu mistrzów Anglii od końcówki października! Ekipa Pepa Guardioli ma przewagę dziewięciu punktów nad drugim Liverpoolem. Tylko The Reds strzelili w Premier League więcej bramek, za to nikt nie stracił ich mniej od Obywateli. To prawdziwa maszynka do zwyciężania.

Mimo tego w 1/16 finału Pucharu Anglii czeka ją niełatwe wyzwanie. Na Etihad Stadium przyjedzie bowiem Fulham. Londyńczycy są liderem Championship, a prowadzi ich bijący kolejne rekordy Aleksandar Mitrović. Serb po 28 kolejkach Championship ma na koncie aż 28 bramek! Napastnika świetnie obsługuje, między innymi, Fabio Carvalho, który zimą był o krok od transferu do Liverpoolu. Dlatego też, choć to Obywatele są faworytami, muszą mieć się na baczności.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Fulham FC.

Manchester City – Fulham FC, transmisja w TV

Wyłączne prawa do transmitowania spotkań Pucharu Anglii w Polsce ma Eleven Sports. Pojedynek mistrzów Anglii z liderem Championship również będize dostępny na kanale tej stacji – konkretnie na Eleven Sports 2.

Manchester City – Fulham FC, transmisja za darmo

Nadchodzące starcie Manchesteru City z Fulham możesz też obejrzeć, zupełnie za darmo. Bukmacher Superbet oferuje bowiem transmisje ze spotkań Pucharu Anglii. By to zrobić, musisz jedynie posiadać konto. Możesz je założyć, klikając w poniższy link. Przy rejestracji nie zapomnij skorzystać z kodu GOAL, dzięki któremu uzyskasz darmowy zakład za 34 zł.

Manchester City – Fulham FC, transmisja online

Stacja Eleven Sports umożliwia również oglądanie meczów za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak obejrzeć nadchodzący pojedynek za darmo.

Manchester City – Fulham FC, kursy bukmacherskie

Fulham to rewelacja drugiej ligi, a Manchester City to najmocniejszy gracz w Premier League. Przy innym reprezentancie ekstraklasy zespół z Londynu miałby spore szanse na awans, ale w starciu z Obywatelami bukmacherzy widzą ich w roli autsajdera.

Manchester City Fulham 1.18 8.60 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2022 11:32 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin