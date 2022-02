PressFocus Na zdjęciu: Rodri

Manchester City – Brentford: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w środę gracze Manchesteru City wrócą do ligowych zmagań po pucharowym starciu z Fulham. Tym razem na drodze mistrzów Anglii stanie Brentford, który zechce przerwać serię porażek. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz online.



Manchester City Premier League

09.02.2022 20:45

Etihad Stadium



Brentford

Manchester City – Brentford, gdzie oglądać

Pod koniec stycznia Manchester City został niespodziewanie powstrzymany przez Southampton (1:1). Pep Guardiola miał jednak trochę czasu, by jego zawodnicy odzyskali świeżość, co udowodnił już w pucharowym starciu z Fulham. Tam Obywatele nie dali najmniejszych szans liderowi Championship (4:1). Po tym starciu mistrzowie Anglii wracają do zmagań w Premier League, a rywal nie wydaje się zbyt wymagający.

Brentford, bowiem, po niezłym starcie sezonu teraz pikuje w dół. Do starcia z najbardziej wymagającym z rywali Pszczoły podejdą po czterech ligowych porażkach z rzędu! O ile jeszcze klęski w starciu z Liverpoolem czy Manchesterem United mogły być wliczone w koszty, tak bolesna porażka z Southampton (1:4) czy Wolverhampton (1:2) musiała boleć. Trudno zaryzykować stwierdzenie, że pojedynek z Obywatelami to najlepszy moment na odbicie się od dna.

Sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Brentford.

Manchester City – Brentford, transmisja na żywo w TV

Canal+ ma wyłączne prawo do transmitowania meczów Premier League w sezonie 2021/2022. Pojedynek mistrza Anglii z Pszczołami obejrzymy na Canal+ Sport.

Manchester City – Brentford, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner współpracuje z Canal+. W wyniku tejże współpracy operator proponuje swoim klientom voucher, który daje 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. W niej można zaś na żywo oglądać transmisje z meczów Premier League. Rzecz jasna, w tym, środowy mecz pomiędzy mistrzem Anglii a Brentfordem. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Manchester City – Brentford, transmisja online

Jeżeli wolisz oglądać mecze w internecie, Canal+ daje taką możliwość. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.canalplus.com i wykupisz abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak obejrzeć spotkanie Manchester City – Brentford za darmo.

Manchester City – Brentford, kursy bukmacherskie

Manchester City udowodnił już, że po przerwie reprezentacyjnej pozostaje w wysokiej formie. Bukmacherzy widzą w gospodarzach murowanego faworyta.

Manchester City Brentford 1.13 9.75 24.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2022 09:08 .

