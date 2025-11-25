Manchester City - Bayer Leverkusen transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (25 listopada) mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać?

W 5. kolejce Ligi Mistrzów UEFA będziemy świadkami angielsko-niemieckiej rywalizacji w postaci meczu Manchester City – Bayer Leverkusen. Nikt w Manchesterze nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż trzy punkty zostające na Etihad Stadium. Drużyna przyjezdnych wygrała w tej edycji tylko jeden z czterech meczów, więc poprawienie tej statystyki we wtorek odebrane byłoby jako duża niespodzianka. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Manchester City – Bayer Leverkusen

Manchester City – Bayer Leverkusen, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Bayer Leverkusen obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Trela.

Manchester City – Bayer Leverkusen, transmisja online

Mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Manchesteru City i Bayeru Leverkusen będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Bayer Leverkusen, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Bayeru Leverkuen Wygrana Manchesteru City 100%

Remis 0%

Wygrana Bayeru Leverkuen 0% 1+ Votes

Manchester City – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City poradzi sobie w najbliższym meczu Ligi Mistrzów. Zwycięstwo gospodarzy wyceniono współczynnikiem 1.29, przy kursie 9.60 na wygraną Bayeru Leverkusen. Sam podział punktów na Etihad Stadium byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 6.50 na takie zdarzenie.

Manchester City Bayer Leverkusen 1.29 6.50 9.60 Odds are subject to change. Last updated 25 listopada 2025 18:05

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Bayer Leverkusen? Starcie Manchester City – Bayer Leverkusen będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Bayer Leverkusen? Mecz odbędzie się już we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.

