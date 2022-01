Man Utd – West Ham United: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (22.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United – West Ham United to jeden z ciekawszych sobotnich meczów w ramach 23. kolejki Premier League. Gospodarze podejdą do potyczki osłabieni brakiem takich zawodników jak między innymi Cristiano Ronaldo, czy Paul Pogba. W szeregach londyńczyków nie będą mogli natomiast wystąpić: Kurt Zouma, Angelo Ogbonna oraz Mark Noble. Mimo wszystko batalia zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź informację, gdzie można zobaczy starcie w telewizji i w internecie.

Mecz Manchester United – West Ham United, gdzie oglądać

Manchester United w powszechnej opinii podejdzie do potyczki jako faworyt. Czerwone Diabły liczą jednocześnie na jedenaste zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii. Kilka dni temu zespół Ralfa Rangnicka w pokonanym polu pozostawił Brentford (3:1). Tym samym drużyna z Old Trafford wróciła na zwycięski szlak po remisie z Aston Villa (2:2).

West Ham United ostatni mecz rozegrał z kolei 16 stycznia. Nie wspomina go jednak najlepiej, bo przegrał wówczas z Leeds United (2:3). Tym samym zakończyła się passa kolejnych zwycięstw londyńczyków. Piłkarze Młotów w pokonanym polu pozostawili wówczas między innymi Norwich City (2:0), czy Crystal Palace (3:2).

Mecz Manchester United – West Ham United, transmisja TV

Mecz Man Utd – West Ham United będzie dostępny w telewizji. Rywalizację Czerwonych Diabłów z Młotami będzie można śledzić na antenie Canal+ Premium. Spotkanie w ramach 23. kolejki ligi angielskiej zacznie się o 16:00. Skomentują je Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Manchester United – West Ham United, transmisja za darmo

Mamy dobrą nowinę dla kibiców Premier League. Starcie na Old Trafford zapowiada się dzisiaj bardzo ciekawie. Mecz Man Utd – West Ham United jest jednym z ciekawszych sobotnich bojów w lidze angielskiej. Między innymi mecz będzie dostępny za pomocą usługi Canal+ online.

Manchester United – West Ham United, transmisja online

Starcie Man Utd – West Ham United jest nie tylko transmitowane w telewizji, ale również poprzez platformy streamingowe w internecie. Jeden z hitów 23. kolejki ligi angielskiej będzie można oglądać dzięki usługom Canal+ online oraz Player.pl. Są one dostępne zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i jako aplikacje na urządzenia mobilne z systemami Android lub iOS.

Manchester United – West Ham United, kursy bukmacherskie

Jeden z hitów 23. kolejki Premier League zapowiada się bardzo interesująco, mimo kilku osłabień w obu ekipach. Według ekspertów bukmacherskich faworytem jest Man Utd. W STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynosi 1,95. Wariant z ewentualną wiktorią londyńczyków został natomiast oszacowany na 3,75 w Superbet zakłady bukmacherskie.