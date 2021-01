W środę (6 stycznia) o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Carabao Cup: Man Utd – Man City. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man Utd – Man City: hit w półfinale

W drugim półfinałowym meczu rozgrywek o Puchar Ligi Angielskiej (Carabao Cup) czeka nas prawdziwy hit. Na Old Trafford w walce o awans do finału dojdzie do derbowego pojedynku: Manchester United – Manchester City. Obie drużyny w ostatnim czasie prezentują wysoką formę, co będą chciały potwierdzić w środowy wieczór.

Manchester United, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, jest niepokonany od sześciu spotkań W tym czasie Czerwone Diabły odniosły aż pięć zwycięstw. Drużyna prowadzona przez Ole Gunnara Solskjaera może się również pochwalić trzema kolejnymi wygranymi u siebie.

Serie, którymi może się pochwalić Manchester City również są imponujące. Obywatele nie przegrali żadnego z 11 ostatnich spotkań. Świetnie spisują się również ostatnio w meczach wyjazdowych – trzy zwycięstwa z rzędu.

Man Utd – Man City: transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie na Old Trafford będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Carabao Cup: Manchester United – Manchester City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:45.

Man Utd – Man City: transmisja online

Transmisja z półfinałowego meczu Pucharu Ligi Angielskiej, który rozegrany zostanie na Old Trafford będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man Utd – Man City: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.