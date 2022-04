Man City – Watford: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (23.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ederson

Man City – Watford to jeden z pięciu sobotnich meczów 34. kolejki Premier League. Drużyna z Etihad Stadium podejdzie do potyczki, mając nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo. Goście chcą jednak sprawić niespodziankę i na dobre włączyć się do gry o utrzymanie ligowego bytu. Przekazujemy informacje, gdzie można znaleźć transmisję z tego boju w TV i online.

Etihad Stadium Premier League Manchester City Watford 1.14 9.80 27.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2022 09:03 .

Man City – Watford, gdzie oglądać

Man City w tej kampanii walczy o obronę mistrzostwa Premier League. Watford natomiast marzy o utrzymaniu ligowego bytu. Obie ekipy przystąpią do sobotniej potyczki, mając zatem konkretny cel do zrealizowania.

Podopieczni Josepa Guardioli są już od sześciu spotkań bez przegranej w lidze. W tym czasie zaliczyli cztery zwycięstwa i dwa remisy. Ostatnio okazali się lepsi od Brighton (3:0). Z kolei piłkarze Szerszeni mają na swoim koncie trzy z rzędu porażki. Ostatnio Watford uległo Brentford (1:2).

Man City – Watford, transmisja TV

Starcie na Etihad Stadium zapowiada się bardzo ciekawie. Mecz oczywiście będzie dostępny w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenie Canal+ Sport 2.

Man City – Watford, transmisja za darmo

Konfrontacja Man City – Watford budzi duże zainteresowanie ze względu na to, że obie ekipy mają cele na ostatniej prostej ligi angielskiej. Tymczasem eWinner zakłady bukmacherskie przygotowały promocję, dzięki której można skorzystać z pakietu Canal+ online przez 30 dni za darmo. Poniżej przekazujemy szczegóły, co należy zrobić, aby pakiet był aktywny.

Man City – Watford, kursy bukmacherskie

Man City według bukmacherów jest zdecydowany faworytem do wygranej w dzisiejszej batalii. Wyraźnie pokazują to kursy bukmacherskie.