PressFocus Na zdjęciu: Mecz Bayern - Mainz

Mainz – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Piłkarze Bayernu już przed tygodniem zapewnili sobie tytuł. Do końca sezonu mają jednak do rozegrania jeszcze trzy mecze. Jedno z nich odbędzie się w sobotę w Moguncji. Sprawdź jak uzyskać zupełnie za darmo dostęp do transmisji z tego pojedynku.

MEWA Arena 1. Bundesliga FSV Mainz 05 Bayern Monachium 5.60 4.80 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 09:53 .

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Piłkarze Bayernu Monachium na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu mają 12 punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, którą przed tygodniem pokonali pewnie 3:1. Tym samym drużyna ze stolicy Bawarii zapewniła sobie już dziesiąty z rzędu mistrzowski tytuł.

W ostatnich spotkaniach obecnego sezonu trener Bayernu Julian Nagelsmann, co już także zapowiedział, będzie miał możliwość dania szansy gry piłkarzom, który dotychczas nie mogli liczyć na regularne występy. Na murawie możemy spodziewać się także pojawienia kilku młodych zawodników.

Ostatnie trzy spotkania będą również dobrą okazją dla Roberta Lewandowskiego na powiększenie swojego dorobku bramkowego, który aktualnie wynosi 33 bramki. Pierwszą okazję będzie miał w sobotnie popołudnie w Moguncji. Sprawdź nasze typy na mecz Mainz – Bayern.

Mainz – Bayern, transmisja na żywo w TV

Kibice niemieckiej Bundesligi w Polsce są już przyzwyczajeni, że transmisje z meczów nie są dostępne w tradycyjnej telewizji. Prawami do ich pokazywania dysponuje bowiem dostępna za pośrednictwem internetu platforma streamingowa Viaplay, do której miesięczny dostęp kosztuje 34 zł. Jest jednak również dobra wiadomość – mecze Bundesligi można także oglądać za darmo na stronach niektórych bukmacherów.

Mainz – Bayern: transmisja na żywo za darmo

Jednym z bukmacherów na stronie którego obejrzymy sobotnie spotkanie Mainz – Bayern jest STS zakłady bukmacherskie. Aby mieć dostęp do transmisji, która jest dostępna bez ponoszenia dodatkowych opłat, wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Mainz – Bayern, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisje z meczów Bundesligi dostępne są tylko za pośrednictwem internetu. Mecze można oglądać zarówno na platformie streamingowej Viaplay (koszt 34 zł miesięcznie) oraz na stronach niektórych legalnych bukmacherów. Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Mainz – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się scenariusza, w którym rywale Bayernu w końcówce sezonu będą mogli liczyć na taryfę ulgową z jego strony. Bawarczycy są uważani za zdecydowanego faworyta sobotniego meczu.

FSV Mainz 05 Bayern Monachium 5.60 4.80 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 09:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin