PressFocus Na zdjęciu: Robert Carlos podczas losowania LM

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: transmisja w tv i online? 16 drużyn wywalczyło sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów awans do fazy pucharowej. Swoich najbliższych rywali poznają w poniedziałek, na kiedy zostało zaplanowane losowanie 1/8 finału. Sprawdź gdzie oglądać ceremonię.

Liga Mistrzów – losowanie fazy pucharowej

W grze o najważniejsze europejskie trofeum pozostało już tylko 16 drużyn, które stworzą teraz osiem par 1/8 finału Ligi Mistrzów. Osiem zespołów, które zakończyły rywalizację w swoich grupach na pierwszym miejscu, będzie w trakcie losowania rozstawionych. Drużyny, które awansowały do fazy pucharowej z drugich miejsc, znajdą się w koszyku nierozstawionych.

W 1/8 finału nie mogą na siebie trafić drużyny reprezentujące ten sam kraj, a także zespoły które w tym sezonie miały już okazję mierzyć się ze sobą w fazie pucharowej.

Losowanie 1/8 finału – rozstawienie

Drużyny rozstawione:

Drużyny nierozstawione:

Losowanie fazy pucharowej Ligi Mistrzów, transmisja w TV

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się podczas ceremonii w szwajcarskim Nyonie, która została zaplanowana na 13 grudnia (poniedziałek) o godzinie 12:00. Transmisję na żywo z ceremonii będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 1.

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, transmisja online

Ceremonię losowania będzie można również śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisję dostępna będzie między innymi w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Liga Mistrzów: kiedy mecze 1/8 finału

Na kolejne emocje związane z meczami Ligi Mistrzów będziemy musieli trochę poczekać. Rywalizacja w 1/8 finału odbędzie się w lutym i marcu 2022 roku.

Pierwsze pojedynki 1/8 finału odbędą się 15, 16, 22 i 23 lutego, natomiast rewanże zaplanowano na 8, 9, 15 i 16 marca.