PressFocus Na zdjęciu: Jonathan David

Lille – Borussia, gdzie oglądać?

Francusko-niemiecki dwumecz jest jednym ze starć, w których absolutnie nie wiemy, który zespół będzie kontynuował granie na arenie międzynarodowej. Lille było bowiem w stanie doprowadzić do remisu 1:1 podczas wyjazdowego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów. Właśnie takim wynikiem zakończyło się pierwsze spotkanie.

Borussia Dortmund miała sytuację pod kontrolą, ale finalnie nie zdołała wygrać przed własną publicznością. To oznacza, że do Francji zespół uda się w nieco trudniejszym położeniu, ale wciąż z dobrą okazją na wywalczenie awansu do ćwierćfinału.

Lille – Borussia, transmisja w TV

Rewanżowy mecz Lille – Borussia Dortmund zaplanowany został na środę 12 marca) i rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanale CANAL+ 360. Spotkanie skomentują Filip Surma oraz Leszek Orłowski.

Lille – Borussia, transmisja online

Rywalizację w Lidze Mistrzów można także śledzić na platformie CANAL+ online, a teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać na 30 dni za darmo. Taką ofertę dla nowych klientów przygotował bukmacher Fortuna. Aby odebrać voucher należy spełnić poniższe warunki.

Możliwe jest również wykupienie dostępu do CANAL+ online bezpośrednio na stronie usługi. Aby obejrzeć wszystkie mecze Ligi Mistrzów konieczne jest posiadanie pakietu Super Sport, który jest teraz dostępny w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo

Lille – Borussia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego meczu, czego przykładem są niemal takie same współczynniki. Zwycięstwo Lille można obstawić z kursem 2.67. Z kolei kurs na Borussię Dortmund to 2.62. Różnicę widać dopiero przy kursie na remis – 3.40.

Lille Borussia Dortmund 2.67 3.40 2.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2025 21:27 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Lille – Borussia? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ EXTRA 2 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Lille – Borussia? Mecz rozegrany zostanie w środę (12 marca) o godzinie 18:45.

