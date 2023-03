fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

ŁKS – Stal Rzeszów, gdzie oglądać

Batalia na Stadionie Miejski zapowiada się bardzo interesująco. Podopieczni Kazimierza Moskala przystąpią do potyczki, chcąc umocnić się na pozycji lidera rozgrywek. Jednocześnie ŁKS ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranym starciu z Puszczą Niepołomice (0:1).

Tymczasem beniaminek rozgrywek ostatnio pewnie pokonał Chojniczankę Chojnice (3:1). Stal Rzeszów ma jednocześnie nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo. Dzięki ewentualnej wygranej team Daniela Myśliwca mógłby wrócić do gry o miejsce w barażach o awans do elity.

ŁKS – Stal Rzeszów, transmisja na żywo w TV

Niedzielna potyczka będzie emitowana na antenie Polsat Sport tuż po publicystycznym programie Cafe Futbol. Spotkanie zacznie się o 12:40.

ŁKS – Stal Rzeszów, transmisja na żywo za darmo

Naturalnie spotkanie z udziałem łodzian i rzeszowian będzie można obejrzeć również w internecie. Mecz będzie dostępny na platformie Polsat Boź Go. Teraz dostęp na 30 dni do usługi możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

ŁKS – Stal Rzeszów, transmisja online

Niedzielna konfrontacja będzie do dyspozycji dzięki aplikacji Polsat Box Go, która jest dostępna na smartfony, tablety, a także na Smart TV. Powyżej wyjaśniliśmy, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z atrakcyjnej promocji.

ŁKS – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem potyczki są gospodarze. Kurs na wygraną ŁKS-u oscyluje w granicach 2,18.

1. liga ŁKS Łódź Stal Rzeszów 2.12 3.60 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2023 01:39 .