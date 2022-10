fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Gdzie oglądać mecz ŁKS – Sandecja Nowy Sącz? Bardzo ciekawie zapowiada się batalia czwartej z ostatnią drużyną w tabeli Fortuna 1 Ligi. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję z tej potyczki w TV i online.

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz, gdzie obejrzeć

ŁKS w czterech ostatnich meczach zaliczył cztery z rzędu remisy. Podopieczni Kazimierza Moskala dzielili się punktami kolejno z: Wisłą Kraków (2:2), Zagłębiem sosnowiec (1:1), Podbeskidzie (1:1) i z Bruk-Betem Termalika (1:1).

Sandecja Nowy Sącz ma natomiast za sobą wiktorię nad Chojniczanką Chojnice (2:1). Tym samym Sączersi przerwali serię czterech z rzędu porażek. Wiktoria nad beniaminkiem rozgrywek była pierwsza w tym sezonie.

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ŁKS – Sandecja będzie transmitowane w polskiej telewizji sportowej. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport Extra od 20:30.

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz: transmisja na żywo za darmo

Konfrontacja z udziałem ŁKS-u i Sandecji zapowiada się bardzo interesująco. Faworytem w tym boju wydaje się team Kazimierza Moskala. Spotkanie będzie można śledzić nie tylko w TV, ale także online. Transmisja z meczu będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Tymczasem bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można do usługi uzyskać darmowy dostęp na 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Jakie? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz, transmisja online

Potyczkę ŁKS – Sandecja będzie można zobaczyć online. Rywalizacja będzie dostępna na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV. Usługa jest też dostępna za pomocą dedykowanej strony internetowej.

ŁKS – Sandecja Nowy Sącz, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy większe szanse na zwycięstwo dają łodzianom. Kursy na wiktorię ŁKS-u zostały ustalone na mniej więcej 2,18.

1. liga ŁKS Łódź Sandecja Nowy Sącz 2.18 3.40 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2022 07:47 .

