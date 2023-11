fot. Imago / Irek Dorożanski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Patryk Dziczek

ŁKS – Piast, gdzie oglądać

ŁKS i Piast Gliwice to drużyny, które mają swoje problemy. Łodzianie notują porażkę za porażką. Z kolei ekipa z Okrzei robi wszystko, co w je mocy, aby utrzymać miano specjalisty od remisów.

ŁKS do sobotniego spotkania podejdzie po przegranej ze Śląskiem (1:2). W ostatnich dziewięciu meczach łodzianie przegrywali osiem razy. Piast natomiast ma za sobą podział punktów z Koroną Kielce (0:0). Gliwiczanie remisowali 10 razy w 13 ostatnich spotkaniach.

ŁKS – Piast, transmisja na żywo w TV

Mecz ŁKS – Piast będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 od godziny 15:00.

ŁKS – Piast, transmisja online

Spotkanie ŁKS – Piast będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

ŁKS – Piast, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną ŁKS-u 80% Wygraną Piasta 20% Remisem 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną ŁKS-u

Wygraną Piasta

Remisem

ŁKS – Piast, kursy bukmacherskie

W kontekście sobotniego starcia nie można wykluczyć remisu, a kurs na taki scenariusz wynosi 3.40. Wariant na wygraną Piasta został oszacowany na 1.94. Z kolei najmniej realne według ekspertów jest zwycięstwo gospodarzy. Wariant z wygraną ŁKS-u kształtuje się w wysokości 4.20.

ŁKS Łódź Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 10:18 .

