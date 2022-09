fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Gdzie oglądać mecz ŁKS – Bruk-Bet Termalica? Niezwykle ciekawie zapowiada się batalia z udziałem ekip Kazimierza Moskala i Radoslava Latala. Przed tym starciem obie drużyny w ligowej tabeli dzieli różnica trzech punktów. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję z tej potyczki w TV i online. Mecz zacznie się o 12:40.

ŁKS – Bruk-Bet Termalica, gdzie obejrzeć

ŁKS z Bruk-Betem Termaliką zmierzy się w pierwszym z trzech niedzielnych meczów 10. kolejki na zapleczu PKO Ekstraklasy. Przed tym starciem wyżej stoją akcje gości. Ekipa Kazimierza Moskala liczy jednak na drugie zwycięstwo z rzędu.

ŁKS przystąpi do niedzielnej batalii po zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna (3:2). W tym sezonie Rycerze Wiosny w dziewięciu spotkaniach nie zanotowali nawet jednego remisu. Ekipa Kazimierza Moskala wygrała sześć meczów i trzy przegrała.

Pomarańczowi są natomiast od trzech spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Bruk-Bet Termalica przegrał z Ruchem Chorzów (1:2) w lidze i Legią Warszawa w Pucharze Polski (2:3 po dogrywce). Tymczasem w starciu z Chojniczanką Chojnice w Fortuna 1 Lidze zremisował (2:2).

Sprawdź typy na mecz ŁKS – Bruk-Bet Termalica.

ŁKS – Bruk-Bet Termalica, transmisja na żywo w TV

Potyczkę ŁKS – Bruk-Bet Termalica można zobaczyć na antenie Polsat Sport. Transmisja zacznie się o 12:40.

ŁKS – Bruk-Bet Termalica: transmisja na żywo za darmo

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można śledzić konfrontację z udziałem ŁKS-u i Bruk-Betu Termaliki. Mecz można zobaczyć także na platformie Polsat Box Go. Tak się natomiast składa, że bukmacher Fuksiarz przygotował genialną promocję, dzięki której można do usługi uzyskać darmowy dostęp na 30 dni. Wystarczy tylko spełnić konkretne warunki. Jakie? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

ŁKS – Bruk-Bet Termalica, transmisja online

Spotkanie łodzian z niecieczanami można zobaczyć na platformie Polsat Box Go, która w pakiecie sportowy daje też możliwość śledzenia między innymi meczów PKO Ekstraklasy, La Liga, Serie A, czy Ligi Mistrzów. Z usługi można korzystać na urządzenia mobilnych, jak i na Smart TV.

ŁKS – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Naprawdę trudno wskazać faworyta niedzielnej potyczki. Nie może zatem dziwić, że bukmacherzy mają twardy orzech do zgryzienia ze spotkaniem ŁKS – Bruk-Bet Termalica.

1. liga ŁKS Łódź Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.95 3.30 2.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2022 00:03 .

