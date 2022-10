PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – West Ham: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Wygląda na to, że powoli The Reds wracają do zwykłej, wysokiej dyspozycji. Czy potwierdzą formę w meczu z Młotami? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – West Ham, gdzie oglądać

Juergen Klopp nadal może narzekać na prawdziwą plagę kontuzji, ale jego Liverpool zdaje się wracać do wysokiej dyspozycji. W ciągu jednego tygodnia The Reds rozbili w pył Glasgow Rangers w ramach Ligi Mistrzów, a później pokonali faworyzowany Manchester City w hicie Premier League. Przebłyski wysokiej formy pokazuje też, rozczarowujący na starcie sezonu, Mohamed Salah.

Ale West Ham United też radzi sobie wybornie. By przypomnieć sobie ostatnią porażkę Młotów, trzeba cofnąć się aż o miesiąc. Od tamtej pory londyńczycy wygrali cztery mecze na wszystkich frontach, tracąc punkty jedynie z Southampton. Liverpoolu nie czeka zatem łatwe zadanie, ale muszą wygrywać takie spotkania, by wrócić do czołówki.

Liverpool – West Ham, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące spotkanie 12. kolejki Premier League obejrzysz za pośrednictwem CANAL+ Sport.

Liverpool – West Ham, transmisja online

Nadchodzący pojedynek w ramach angielskiej Premier League można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 198 zł (zamiast 294 zł)

Mecz dostępny będzie również w platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Ostatnie dobre wyniki The Reds poprawiły morale zespołu. Bukmacherzy uważają, że gospodarze są wielkimi faworytami starcia na Anfield Road.

Anfield Premier League Liverpool FC West Ham 1.45 5.00 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2022 10:47 .

