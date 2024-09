Liverpool – West Ham: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (25.09.2024)

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – West Ham: gdzie oglądać?

W środę na Anfield Road dojdzie do starcia pomiędzy Liverpoolem a West Ham United w trzeciej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej. The Reds przystępują do meczu w wyśmienitej formie, mając za sobą pewne zwycięstwo nad Bournemouth (3:0) w Premier League. Zespół prowadzony przez Arne Slota błyskawicznie zareagował na wcześniejszą wpadkę z Nottingham Forest (0:1). Natomiast The Hammers nie radzili sobie dobrze w ostatnich tygodniach. Zespół Julena Lopeteguiego został rozbity przez Chelsea (0:3), a forma w Premier League pozostawia wiele do życzenia. Obecnie ekipa z Londynu zajmuje 14. lokatę. Sprawdź typy na mecz Liverpool – West Ham.

Liverpool – West Ham: transmisja w TV

Mecz nie będzie transmitowany w telewizji.

Liverpool – West Ham: stream online

Spotkanie między Liverpoolem a West Hamem rozgrywane na Anfield Road będzie można obejrzeć w internecie. Transmisję przeprowadzi platforma Viaplay. Mecz skomentują Mariusz Hawryszczuk i Maciej Łuczak.

Liverpool – West Ham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Chelsea jako faworyta środowego spotkania. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi około 1.32 Z kolei kursy na wygraną West Hamu kształtują się na poziomie mniej więcej 7.40. Kurs na remis na Anfield Road wynosi około 5.00. Przy okazji tego meczu warto sprawdzić ofertę bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL.

Liverpool FC West Ham 1.40 5.00 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 05:52 .

Gdzie oglądać mecz Liverpool – West Ham? Mecz będzie transmitowany w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – West Ham? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (25 września) o godzinie 21:00.

