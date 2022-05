PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Tottenham: transmisja w TV i stream online. Najciekawiej zapowiadający się mecz 36. kolejki Premier League odbędzie się w sobotni wieczór na Anfield Road. Sprawdź na jakich kanałach obejrzysz spotkanie i jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji.

Anfield Premier League Liverpool FC Tottenham 1.47 5.00 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:58 .

Liverpool – Tottenham, gdzie obejrzeć

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpią podopieczni Juergena Kloppa, którzy ponownie będą mieli okazję, przynajmniej na kilkanaście godzin, objąć prowadzenie w ligowej tabeli. Liverpool idzie “łeb w łeb” z Manchesterem City w wyścigu o mistrzostwo Anglii, ale cały czas ustępuje swoim rywalom o jeden punkt. Na Anfield Road zdają sobie sprawę, że jeżeli chcą myśleć o tytule, muszą postarać się o wygranie wszystkich czterech spotkań do końca sezonu.

W sobotę rywalem The Reds będzie Tottenham Hotspur, którego celem jest zakończenie sezonu w pierwszej czwórce ligowej tabeli. Obecnie zespół Antonio Conte plasuje się na piątym miejscu, ale ma tylko dwa punkty straty do wyprzedzającego go Arsenalu.

W ostatnich latach Liverpool bardzo dobrze radził sobie z Tottenhamem, choć ostatnich ich grudniowy pojedynek zakończył się remisem 2:2. Czy The Reds wykorzystają teraz atut własnego boiska i sięgną po pełną pulę. Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Tottenham.

Liverpool – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Sobotni hit Premier League rozpocznie się o godzinie 20:45, a transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ Sport 4K Ultra HD. Komentatorami tego meczu będą Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Tottenham: transmisja na żywo za darmo

Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji z meczu Liverpool – Tottenham jest możliwe po skorzystaniu z promocji bukmachera eWinner, który oferuje voucher na 30-dniowy darmowy dostęp do usługi Canal+ online. Co trzeba zrobić, aby go odebrać? Wyjaśniamy.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Liverpool – Tottenham, transmisja online

Transmisja online z sobotniego spotkania na Anfield Road będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Dostęp do pakietu sportowego, zawierającego kanały transmitujące Premier League, można teraz uzyskać zupełnie za darmo. Jak? Wyjaśniliśmy to nieco wyżej.

Liverpool – Tottenham, kursy bukmacherskie

Liverpool do sobotniego spotkania przystępuje w roli zdecydowanego faworyta. Wątpliwości co do tego nie mają również firmy bukmacherskie. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają bowiem 1.50.

Liverpool FC Tottenham 1.47 5.00 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin