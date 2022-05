PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. Po wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów podopieczni Juergena Kloppa będą starali się zrobić kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzowskiego tytułu. Czeka ich jednak niełatwe zadanie.

Anfield Premier League Liverpool FC Tottenham 1.47 5.00 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2022 21:55 .

Liverpool – Tottenham, typy i przewidywania

Liverpool jest faworytem sobotniego spotkania, ale spodziewamy się trudnej przeprawy dla The Reds. Tottenham pod wodzą Antonio Conte zrobi wszystko, aby pokrzyżować plany ekipie Juergena Kloppa oraz zdobyć cenne punkty w walce o miejsca premiowane występami w Lidze Mistrzów. W tym meczu spodziewamy się bramek i to z obu stron. W trzech z czterech ostatnich meczów wpadał BTTS i podobnego scenariusza spodziewam się także teraz. Nasz typ: BTTS.

Liverpool – Tottenham, ostatnie wyniki

Sytuacja na czele tabeli Premier League od kilku tygodni pozostaje bez zmian. Liverpool nieustannie wywiera presję na prowadzącym Manchesterze City, ale cały czas traci do niego jeden punkt. W sobotnie wieczór The Reds ponownie staną przed szansą objęcia, przynajmniej na kilkanaście godzin, prowadzenia w ligowej tabeli.

Niepokonany w tym sezonie u siebie Liverpool bardzo dobrze radzi sobie z niezwykle dużą intensywnością gier. W ciągu ostatniego tygodnia The Reds rozegrali dwa wymagające wyjazdowe spotkania i oba rozstrzygnęli na swoją korzyść. Najpierw w ligowym meczu pokonali 1:0 Newcastle United, a następnie po raz drugi w półfinale rozprawili się z Villarreal. Żółta łódź podwodna napędziła jednak Liverpoolu sporo strachu prowadząc 2:0 do przerwy, ale w drugiej połowie The Reds włączyli szósty bieg i odwrócili losy rywalizacji, dzięki czemu awansowali również do finału Ligi Mistrzów.

W sobotę Liverpool czeka niełatwa potyczka z nieobliczalnym zespołem Tottenhamu Hotspur, który cały czas walczy o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli i możliwość gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Aktualnie Koguty plasują się na piątym miejscu, ale mają tylko dwa punkty straty do czwartego Arsenalu.

W ostatnich kolejkach zespół Antonio Conte spisywał się ze zmiennym skutkiem. Po dwóch rozczarowujących występach przeciwko Brighton (0:1 u siebie) i Brentfordowi (0:0 na wyjeździe), przed tygodniem pewnie 3:1 pokonał u siebie Leicester City.

Liverpool – Tottenham, historia

Tottenham po raz ostatni sposób na pokonanie Liverpoolu znalazł w październiku 2017 roku, kiedy przed własną publicznością wygrał pewnie 4:1. Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się dziewięć razy, w tym osiem razy w ramach rozgrywek Premier League. Aż siedem z tych meczów zakończyło się wygranymi The Reds.

Jednym z dwóch meczów, w którym Tottenham zdołał zapunktować, było ostatni grudniowy pojedynek. Mecz w Londynie zakończył się remisem 2:2.

Liverpool – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Liverpool jest zdecydowanym faworytem do zdobycia kompletu punktów i każde inne rozstrzygnięcie będzie dużą niespodzianką. Kursy na wygraną Tottenhamu sięgają nawet 6.80. W STS na ten mecz możesz postawić zakład bez ryzyka nawet do 100 zł. Aby mieć taką możliwość podczas rejestracji podaj STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Tottenham, przewidywane składy

Po wywalczeniu awansu do finału Ligi Mistrzów Liverpool w najbliższym czasie będzie mógł w pełni skupić się na rywalizacji w Premier League. Nie ma wątpliwości, że trener Juergen Klopp w sobotnim meczu postawi na optymalny skład. Pod znakiem zapytania stoi jedynie występ Roberto Firmino.

Trener Tottenhamu Antonio Conte nie ma takiego komfortu, bowiem w sobotę nie będzie miał do swojej dyspozycji czterech zawodników. Problemy zdrowotne eliminują z gry Matta Doherty’ego, Sergio Reguilona, Japheta Tangangę i Olivera Skippa.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Mane, Diaz

Tottenham: Lloris – Romero, Dier, Davies – Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon – Kulusevski, Kane, Son

Liverpool – Tottenham, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie rozegrane zostanie o dość nietypowej porze jak na Premier League, bowiem o godzinie 20:45. Mecz Liverpoolu z Tottenhamem transmitowany będzie na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4K Ultra HD.

