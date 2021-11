PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Southampton: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z sobotnich spotkań 13. kolejki The Reds w roli faworyta podejmować będą Southampton. Brak zwycięstwa będzie dla gospodarzy dużym rozczarowaniem. Transmisja z meczu będzie dostępna nie tylko w telewizji, ale będzie dostępna także za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Teraz można zdobyć zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Jak go zdobyć? Wyjaśniamy.

Liverpool – Southampton, gdzie oglądać

Liverpool do sobotniego spotkania przystąpi podbudowany dobrymi występami w ciągu ostatniego tygodnia. W ubiegły weekend podopieczni Juergena Kloppa w jednym z ligowych hitów wysoko 4:0 pokonali Arsenal. Dobrą formę potwierdzili również w środku tygodnia, odnosząc kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Tym razem ograli u siebie 2:0 FC Porto.

Święci jeszcze niedawno mogli się pochwalić serią czterech kolejnych meczów w Premier League bez porażki, ale została ona przerwana w poprzedniej kolejce. W wyjazdowym meczu Southampton musiało uznać wyższość Norwich City (1:2).

Przed sobotnim meczem, który rozpocznie się o godzinie 16:00, goście nie mają po swojej stronie zbyt wielu argumentów. Czy na Anfield Road obejdzie się bez niespodzianki? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Southampton.

Liverpool – Southampton, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 13. kolejki Premier League na Anfield Road rozpocznie się o godzinie 16:00. Piłkarzy Liverpoolu i Southampton będzie mogli obserwować w akcji podczas transmisji, która będzie prowadzona na kanale Canal+ Premium.

Liverpool – Southampton, transmisja online

Mecz Liverpoolu z Southampton obejrzymy również za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ online, do której można teraz uzyskać zupełnie za darmo miesięczny dostęp. Poniżej krok po kroku pokazujemy co trzeba zrobić, aby otrzymać voucher.

Liverpool – Southampton, kursy bukmacherskie

Liverpool jest faworytem nie tylko na papierze, ale także według bukmacherów. I to zdecydowanym. Jasno wskazują na to kursy bukmacherskie na to spotkanie.

Liverpool FC Southampton 1.33 6.20 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27. listopada 2021 10:24 .

