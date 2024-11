Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liverpool – Real Madryt, gdzie oglądać?

Środowy mecz Liverpool – Real Madryt to bez wątpienia największy hit 5. kolejki Ligi Mistrzów. The Reds, którzy świetnie spisują się w obecnym sezonie i w europejskich rozgrywkach mają na swoim koncie komplet zwycięstw, będę starali się udowodnić swoją wartość w starciu z utytułowanym Realem. Królewscy po czterech kolejkach mają na koncie tylko sześć punktów.

Na papierze faworytem jest Liverpool, którego dodatkowym atutem będzie gra na własnym stadionie. Real Madryt dysponuje jednak takim potencjałem, który nie pozwala mu myśleć o niczym innym, jak o odniesieniu zwycięstwa na Anfield Road. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Real Madryt.

Liverpool – Real Madryt, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Real Madryt rozegrane zostanie w środę (27 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Extra 1. Rywalizację skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

Liverpool – Real Madryt, transmisja online

Mecz Liverpool – Real Madryt możesz obejrzeć w usłudze CANAL+ online, do którego dostęp możesz uzyskać za darmo odbierając kod od Fortuny. Dzięki niemu przez 30 dni będzie miał dostęp do kanałów z pakietu Super Sport, dzięki któremu można oglądać między innymi mecze Ligi Mistrzów. Jak otrzymać voucher? Wyjaśniamy.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inna opcją jest po prostu samodzielne wykupienie dostępu do CANAL+ online. Z okazji Black Week cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport została obniżona do 59 zł (obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące) Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Bonusy na mecz Liverpool – Real Madryt

W poniższej tabeli znajdziesz najciekawsze oferty bukmacherów na środowy mecz Liverpool – Real Madryt. W GOBET możesz postawić zakład na gola Realu Madryt po kursie 400. Ciekawe promocje przygotowały również Superbet i STS.

Liverpool – Real Madryt, kto wygra?

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Liverpool ma według bukmacherów zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w środowym meczu. Jasno pokazują to kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Liverpool FC Real Madryt 1.95 4.30 4.40 Kursy mogą ulec zmianie.

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Real Madryt? Transmisja będzie dostępna ma kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie w środę (27 listopada) o godzinie 21:00.

