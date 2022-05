PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane i Luka Modrić

Liverpool – Real Madryt: transmisja w telewizji oraz stream online. W sobotni wieczór na Stade de France wyłoniony zostanie zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji i jak uzyskać dostęp do transmisji online zupełnie za darmo.

Liverpool – Real Madryt, gdzie obejrzeć

Obecność Liverpoolu i Realu Madryt w finale Ligi Mistrzów nie jest przypadkowa. Obie drużyny przez cały sezon prezentowały wysoką i równą formę, czym na możliwość gry w sobotnim meczu na Stade de France w pełni zasłużyły. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego pojedynku.

W lepszych nastrojach do meczu przystąpi Real Madryt, który kilka tygodni temu świętował już zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Liverpoolowi tytułu nie udało się zdobyć, choć walczył o niego do ostatniej kolejki Premier League. Ostatecznie jednak uplasował już na drugim miejscu w tabeli, mając na swoim koncie tylko jeden punkt mniej niż Manchester City.

Obie drużyny cztery lata temu miały już okazję rywalizowania ze sobą w finale Ligi Mistrzów. Wówczas w Kijowie zwyciężył Real Madryt. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Liverpool – Real Madryt.

Liverpool – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Finałowe spotkanie Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 odbędzie się w sobotę (28 maja) o godzinie 21:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP 1.

Liverpool – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Finałowe spotkanie obejrzymy także za darmo za pośrednictwem internetu. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, który daje możliwość odebrania darmowego dostępu na 30 dni do usługi Polsat Box Go, w skład której wchodzi również kanał Polsat Sport Premium 1. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Liverpool – Real Madryt, transmisja online

Spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt online będzie można obejrzeć na dwa sposoby. Jeden z nich przedstawiliśmy nieco wyżej. Polega on na skorzystaniu z promocji Fuksiarza i odebraniu darmowego dostępu do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Mecz obejrzymy także na internetowej stronie TVP Sport.

Finał Ligi Mistrzów, promocje bukmacherów

Korzystając z kodu promocyjnego GOAL można skorzystać z szeregu bardzo ciekawych promocji przygotowanych na sobotnie finałowe spotkanie przez bukmacherów. Oferta zakładów i specjalnych ofert przygotowanych na finałowe spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt jest bardzo obszerna.

Liverpool – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Wskazanie faworyta sobotniego finału jest bardzo trudne, ale bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na wygraną dają podopiecznym Juergena Klopp. Kursy na zwycięstwo Liverpoolu przekraczają lekko 2.00, podczas gdy na wygraną Realu sięgają nawet 3.75.

Liverpool FC Real Madryt 2.11 3.85 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2022 08:39 .

