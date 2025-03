News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – PSG, gdzie oglądać?

Wtorkowe spotkanie na Anfield Road to zdecydowanie najciekawszy rewanżowy pojedynek 1/8 finału Ligi Mistrzów. To efekt przebiegu oraz końcowego wyniku pierwszego spotkania w Paryżu. The Reds wygrali co prawda 1:0, ale przez większość meczu byli zdominowani przez rywali. Wystarczy spojrzeć na statystyki strzałów. Gospodarze próbowali uderzać na bramkę Liverpoolu aż 27 razy (w tym 10 razy celnie). Liverpool oddał zaledwie dwa strzały, z którego jeden znalazł drogę do bramki.

Do rewanżu Liverpool przystępuje tym samym z zaliczką, ale w żadnym stopniu nie może spać spokojnie. Goście z Paryża pojawią się na Anfield Road z jednym celem – odrobienie strat i przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Liverpool – PSG, transmisja w TV

Mecz Liverpool – PSG rozegrany zostanie we wtorek (11 marca) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja “na żywo” dostępna będzie na kanale CANAL+ Extra 1. Mecz skomentują Piotr Glamowski i Tomasz Wieszczycki.

Liverpool – PSG, transmisja online

Hit na Anfield Road będzie również transmitowany za pośrednictwem internetu. Spotkanie, między innymi na urządzeniach mobilnych, można obejrzeć na platformie CANAL+ online. Teraz jest sposób, aby uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo. Vouchery z dostępem do pakietu Super Sport rozdaje w specjalnej promocji Fortuna. Poniżej wyjaśniamy po kolei co trzeba zrobić, aby odebrać dostęp.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Możesz również sam wykupić dostęp do pakietu Super Sport, umożliwiającego oglądanie wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Możesz tego dokonać bezpośrednio na stronie platformy CANAL+ online w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Kurs 175 na bramkę gola Liverpoolu lub PSG

Przy okazji wtorkowego rewanżu, w Superbet możesz postawić na choćby jednego gola Liverpoolu lub PSG po kursie 175. Stawiając tylko 2 zł na bramkę wybranej przez siebie drużyny możesz zgarnąć aż 350 zł bonusu. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na gola Liverpoolu lub PSG we wtorkowym meczu (zakład zaliczany do promocji: Liczba goli drużyny – Liverpool – powyżej 0.5 lub Liverpool strzeli gola – tak lub Liczba goli drużyny – PSG – powyżej 0.5 lub PSG strzeli gola – tak.) Jeżeli wybrana przez Ciebie drużyna zdobędzie bramkę, poza wygraną z kuponu otrzymasz bonus 350 zł

Liverpool – PSG, sonda

Który zespół awansuje do ćwierćfinału LM? Liverpool

PSG Liverpool

PSG 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Liverpool – PSG? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – PSG? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (11 marca) o godzinie 21:00.

