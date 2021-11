PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool – Porto: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym ze środowych spotkań 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Liverpool zmierzy się z FC Porto. The Reds są już pewni gry w fazie pucharowej, ale goście z Portugalii mają o co grać. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź gdzie obejrzysz go w telewizji, a także za pośrednictwem internetu.

Liverpool – Porto, gdzie oglądać

Liverpool po czerech spotkaniach ma na swoim koncie komplet 12 punktów i zapewnił sobie już nie tylko awans do fazy pucharowej, ale także pierwsze miejsce w grupie. Porto plasuje się tuż za jego plecami i potrzebuje punktów w walce z Atletico Madryt i Milanem o drugą lokatę.

Trener gospodarzy Juergen Klopp z pewnością oszczędzi kilku swoich zawodników, ale goście raczej nie mogą liczyć na większą taryfę ulgową. The Reds grając przed własną publicznością nie będą chcieli sprawić jej zawodu, dlatego też możemy spodziewać się dla Portugalczyków trudnej przeprawy.

Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Porto.

Liverpool – Porto, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów na Anfield Road, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 4 PPV.

Liverpool – Porto, transmisja online

Mecz Liverpoolu z Porto będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Transmisje będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz zupełnie za darmo uzyskać 30-dniowy voucher na pakiet sportowy dostępny w tej usłudze.

Oglądaj mecz Ligi Mistrzów z kodem GOAL

Bukmacher Fuksiarz zakłady bukmacherskie umożliwia obecnie odebranie zupełnie za darmo voucheru na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego, dzięki któremu będziemy mogli oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Ligi Mistrzów w Polsat Box Go

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Liverpool – Porto, kursy bukmacherskie

Liverpool FC FC Porto 2.00 3.95 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. listopada 2021 13:57 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin