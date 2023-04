Liverpool – Nottingham Forest: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W poprzednim spotkaniu bezpośrednim Forest zaskoczyli rywala. Czy uda im się to zrobić także w sobotę? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Pressfocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool – Nottingham Forest, gdzie oglądać

Liverpool znów oddalił się od miejsca zapewniającego udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że The Reds będą musieli obejść się smakiem. Tylko jedno zwycięstwo w ostatnich sześciu meczach to zbyt mało, żeby myśleć o europejskich pucharach. Zdaje sobie z tego sprawę Juergen Klopp.

Ponad 100 milionów wydanych na transfery i brak rezultatów. Nottingham Forest znów okupuje strefę spadkową i w oczy zagląda mu widmo pożegnania z Premier League. Forest czekają na zwycięstwo od 10 spotkań. Ostatni raz udało im się zanotować wygraną w rywalizacji z Leeds.

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja na żywo w TV

Mecz 32. kolejki Premier League między Liverpoolem i Nottingham Forest transmitowany będzie na antenie CANAL+Sport 2. Oznacza to, że obejrzycie go w polskiej telewizji.

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja online

Starcie w Premier League między Liverpoolem i Nottingham Forest obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wystarczy, że wejdziesz na stronę viaplay.pl i wykupisz odpowiedni abonament. Po chwili będziesz mógł cieszyć się z dostępu do transmisji z meczu na Anfield.

Liverpool – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem bukmacherów przed sobotnim meczem jest Liverpool. Kursy na wygraną The Reds wynoszą zaledwie 1.18, podczas gdy typ na Nottingham Forest to nawet 16.00.

Liverpool FC Nottingham Forest 1.20 7.80 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 08:20 .

