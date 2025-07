PA Images/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Milan: gdzie obejrzeć na żywo?

W ramach azjatyckiego tournee w sobotę dojdzie do sparingowe spotkania pomiędzy zespołami Liverpoolu i Milanu. Dla The Reds będzie to pierwsze spotkanie w Azji podczas przygotowań do nowego sezonu. Z kolei Rossoneri kilka dni temu mierzyli się już z Arsenalem, przegrywając 0:1. Teraz piłkarze Milanu będą mogli sprawdzić formę na tle mistrzów Anglii. Transmisja z tego meczu dostępna będzie online.

Liverpool – Milan: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Liverpool – Milan odbędzie się w sobotę (26 lipca) o godzinie 13:30 czasu polskiego. Z meczu dostępna będzie na platformie Betclic TV transmisja ZA DARMO.

Liverpool – Milan: transmisja online

Spotkanie Liverpoolu z Milanem nie będzie dostępne w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie obejrzymy tylko za pośrednictwem internetu, a umożliwia to usługa Betclic TV.

Liverpool – Milan, kursy bukmacherów

Wyraźnym faworytem tego spotkania, zdaniem bukmacherów, jest zespół Liverpoolu. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Liverpool FC AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2025 14:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Milan? Spotkanie Liverpool – Milan rozegrane zostanie w sobotę (26 lipca) o godzinie 13:30 polskiego czasu. Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Milan? Mecz Liverpool – Milan będzie transmitowany w usłudze Betclic TV.

