Z meczu Liverpool – Man City: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (7 lutego) o godzinie 17:30. Spotkanie na Anfield Road odbędzie się w ramach 23. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mistrz podejmuje lidera

Niedzielną konfrontację na Anfield Road śmiało możemy określać jednym z hitów tego sezonu. Broniący mistrzowskiego tytułu Liverpool podejmował będzie u siebie Manchester City. Podopieczni Juergena Kloppa muszą to spotkanie wygrać, jeżeli chcąc zachować swoje szanse w walce o mistrzostwo Anglii w tym sezonie. The Reds zajmują obecnie dopiero czwarte miejsce w tabeli i tracą do prowadzącego Manchesteru City siedem punktów. Zespół Josepa Guardiola ma również do rozegrania jedno spotkanie więcej.

Liverpool jeszcze niedawno mógł się pochwalić świetną serią siedmiu kolejnych wygranych meczów u siebie, ale teraz drużyna z Anfield Road nie może wygrać od czterech pojedynków na własnym stadionie. W tym czasie zapisała na swoje konto tylko dwa punkty.

Tymczasem Manchester City, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrał 13 ostatnich meczów. Na swoim koncie ma również cztery wyjazdowe zwycięstwa z rzędu w Premier League. Serie te sprawiają, że Obywatele są obecnie uważani za głównego faworyta do zdobycia mistrzostwa w tym sezonie.

W tym sezonie obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą tylko raz. Listopadowy mecz na Etihad Stadium zakończył się remisem 1:1. Jak zakończy się pojedynek na Anfield Road? Więcej o meczu Liverpool – Man City, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Liverpool – Man City: transmisja na żywo w TV

Dzisiejszy pojedynek na Anfield Road będzie dostępny w polskiej telewizji. Ze spotkania 23. kolejki Premier League: Liverpool – Man City transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Liverpool – Manchester City: Transmisja online

Transmisja z niedzielnego hitu Premier League będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Liverpool – Man City: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.