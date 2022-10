PressFocus Na zdjęciu: Glasgow Rangers

Liverpool FC – Glasgow Rangers: transmisja na żywo w TV oraz stream online. The Reds mają, co nadrabiać – zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów. Czy odbiją się w meczu ze Szkotami, którzy nie zdołali jeszcze uciułać ani punktu w grupie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Liverpool – Glasgow Rangers, gdzie oglądać

Fani Liverpoolu z pewnością liczyli na to, że ich drużyna powróci po ponad dwutygodniowej przerwie odmieniona. Niestety, w starciu z Brighton & Hove Albion The Reds ponownie zawiedli, choć trzeba docenić fakt, iż przegrywając 0:2 zdołali wyjść na prowadzenie. Ostatecznie starcie zakończyło się remisem 3:3.

W Lidze Mistrzów Anglicy również mają stratę do nadrobienia. Porażka z Napoli sprawiła, że zespół znad Mersey ma tyle samo punktów, co Ajax, a do wspomnianych Włochów traci trzy oczka. “Dwumecz” z Glasgow Rangers to świetna szansa na nadrobienie strat; ostatecznie Szkoci nie zdołali jeszcze urwać ani jednego punktu.

Liverpool – Glasgow Rangers, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące starcie na Anfield Road obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 3.

Liverpool – Glasgow Rangers, transmisja online

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny też w internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 144 złote!

6-miesięczny dostęp – 240 zł (zamiast 384 zł)

Liverpool – Glasgow Rangers, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdają się przekonani, że wtorkowym meczem The Reds poprawią swoją sytuację w tabeli.

Liverpool FC Rangers 1.18 8.80 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2022 12:04 .

