Liverpool – Rangers: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2022)

Liverpool – Rangers: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Liverpool we wtorkowy wieczór zagra na Anfield z Rangersami w spotkaniu w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Podopieczni Jurgena Kloppa liczą na drugie zwycięstwo z rzędu w Europie, a szkocki klub ma nadzieję na pierwsze punkty, o co na pewno nie będzie łatwo.

Liverpool – Rangers, typy i przewidywania

Nie jest to łatwy sezon dla kibiców Liverpoolu. „The Reds” póki co nie są w najlepszej formie i zajmują odległe dziewiąte miejsce w tabeli Premier League. W Lidze Mistrzów angielskiemu klubowi udało się wygrać z Ajaxem Amsterdam (2:1), ale lekcji futbolu podopiecznym Jurgena Kloppa udzieliło Napoli (1:4). Teraz na Anfield przyjedzie zespół Rangers, który na razie ma na swoim koncie zero punktów.

W ostatnich meczach obu ekip pada sporo bramek, więc we wtorkowy wieczór w Anglii możemy spodziewać się kilku goli. Liverpool jest zmotywowany, aby odnieść kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a Szkoci chcieliby wreszcie zdobyć jakieś punkty. Emocji na Anfield na pewno nie zabraknie. Nasz typ – powyżej 2.5 bramki.

Liverpool – Rangers, sytuacja kadrowa

Jurgen Klopp nie będzie mógł liczyć na takich zawodników jak Jones, Keita, Olxade-Chamberlain czy Ramsay. Poza tym wątpliwy jest występ Konate oraz Robertsona. Z falą urazów zmagają się także goście ze Szkocji, bowiem we wtorek niemal na pewno nie ujrzymy Hagiego, Helandera, Lawrence’a, Ofoborha, Sandsa i Souttara.

Liverpool – Rangers, ostatnie wyniki

Liverpool w sobotę mierzył się z Brighton & Hove Albion w ramach rozgrywek Premier League – emocjonujący mecz zakończył się remisem 3:3. Wcześniej „The Reds” zwyciężyli z Ajaxem Amsterdam (2:1) i przegrali z Napoli (1:4) w Lidze Mistrzów, zanotowali bezbramkowy remis przeciwko Evertonowi oraz pokonali Newcastle United (2:1). Rangersi wygrali dwa ostatnie spotkania, a trzy wcześniejsze z dużo bardziej wymagającymi rywalami zdecydowanie przegrali – przeciwko Napoli (0:3), Ajaxowi Amsterdam (0:4) i Celtikowi Glasgow (0:4).

Liverpool – Rangers, historia

„The Reds” tylko raz w całej historii mierzyli się z „The Gers”. Miało to miejsce 18 października 2011 roku, a w sparingu górą nieoczekiwanie okazali się Rangersi. Teraz będzie okazja spotkać się w oficjalnym spotkaniu w ramach fazy grupowej Champions League.

Liverpool – Rangers, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu na Anfield są gospodarze. Kurs na wygraną „The Reds” wynosi mniej więcej 1.15, a typ na zwycięstwo gości to około 15.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 8.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Liverpool – Rangers, przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent

Liverpool – Rangers, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Rangersami w ramach grupy A Ligi Mistrzów będzie transmitowane na Polsacie Sport Premium 3. Początek meczu na Anfield we wtorek 4 października o godzinie 21:00.

