Liverpool – Villarreal: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (27.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu FC

Liverpool – Villarreal to drugi mecz półfinałowy w ramach Ligi Mistrzów. Ekipa z Anfield Road przystąpi do potyczki w roli zdecydowanego faworyta, ale team z Hiszpanii pokazał już w tej kampanii jak grać z zespołami wyżej notowanymi. W tym materiale dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w TV i online z meczu Liverpool – Villarreal.

Liverpool FC – Villarreal CF, gdzie oglądać

Villarreal do potyczki z Liverpoolem przystąpi z nadzieją, że uda się sprawić kolejną niespodziankę. Hiszpańska drużyna na Anfield Road udała się na pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów, w którym zdecydowanym faworytem do wygranej jest zespół Juergena Kloppa.

Liverpool w drodze do półfinału wyeliminował między innymi Inter Mediolan i Benfikę Lizbona. Z kolei Żółta Łódź Podwodna ma na rozkładzie Juventus i Bayern Monachium.

Do starcia, którego stawką jest awans do finału elitarnych rozgrywek, piłkarze ekipy z Premier League podejdą po wygranym boju ligowym z Evertonem (2:0). Tymczasem Villarreal pozostawił ostatnio w pokonanym polu Valencię (2:0). Team Unaia Emery’ego jest już od pięciu meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki.

Liverpool FC – Villarreal CF, transmisja na żywo w TV

Potyczka na Anfield Road będzie emitowana na dwóch antenach telewizyjnych. Transmisję z meczu w swojej ramówce mają TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o 21:00.

Liverpool FC – Villarreal CF, transmisja za darmo

Liverpool FC – Villarreal CF, transmisja online

Konfrontacja na Anfield Road będzie dostępna dla użytkowników internetu. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go, ale nie tylko. Transmisja ze spotkania z udziałem Liverpoolu i Villarreal będzie dostępna także na stronie internetowej TVP Sport.

Liverpool FC – Villarreal CF, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Zdecydowanym faworytem do wygranej jest Liverpool.

