IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Aston Villa, gdzie oglądać

Liverpool udanie rozpoczął sezon, w którym podstawowym celem jest powrót do czołowej czwórki. The Reds zgarnęli siedem na dziewięć możliwych punktów i to pomimo licznych wybojów na drodze. Aston Villa rozpoczęła fatalnie, zbierając baty od Newcastle United (1:5). Później, jednak, The Villans pokonali Everton i Burnley i z pewnością nie przyjadą na Anfield Road w roli chłopców do bicia.

Liverpool – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz w ramach Premier League obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Liverpool – Aston Villa, transmisja online

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie stawiają na gospodarzy przed pierwszym gwizdkiem.

Liverpool FC Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2023 07:33 .

