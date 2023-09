Liverpool – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2023)

Liverpool – Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. The Reds w spotkaniu z Newcastle uciekli spod topora i wyrwali niezwykle cenne zwycięstwo. Najbliższy mecz z dobrze dysponowaną Aston Villą również może nie należeć do najłatwiejszych.

Liverpool – Aston Villa, typy i przewidywania

Nie układała się gra Liverpoolu w meczu z Newcastle. Aż do momentu wejścia Darwina Nuneza. Urugwajczyk strzelił dwie bramki i zapewnił grającym w 10 The Reds ważne zwycięstwo. W spotkaniu z Aston Villą na pewno zabraknie Virgila van Dijka. Holender obejrzał w ostatniej kolejce czerwoną kartkę, a za swoje komentarze może zostać zawieszony na dłużej. Zarówno Liverpool jak i Aston Villa preferują ofensywny styl gry, dlatego można spodziewać się wysokiego wyniku. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Liverpool – Aston Villa, ostatnie wyniki

The Reds zaczęli sezon od remisu z Chelsea. W 2. kolejce podopieczni Juergena Kloppa pokonali 3:1 Bournemouth. Wiele szczęścia mieli w spotkaniu z Newcastle, które udało im się wygrać 2:1.

Na inaugurację sezonu Aston Villa w kompromitujący sposób przegrała aż 1:5 z Newcastle. Szybko się jednak otrząsnęła i pokonała w 2. kolejce 4:0 Everton. W ostatnim spotkaniu ligowym wygrała z łatwością 3:1 na wyjeździe z Burnley.

Liverpool – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego za czerwoną kartkę Virgila van Dijka. Oprócz Holendra pauzuje również Curtis Jones i Thiago Alcantara. Niepewny jest wciąż stan zdrowia Ibrahima Konate, którego zabrakło w kadrze na mecz z Newcastle.

Niesamowicie długa jest lista kontuzjowanych zawodników po stronie Aston Villi. Niedostępnych do gry jest aż ośmiu zawodników. Unai Emery będzie musiał poradzić sobie bez Coutinho, Buendii, Dendonckera, Hause, Iroegbunam, Mings, Moreno i Ramsey.

Liverpool – Aston Villa, historia

Spotkania tych drużyn w ostatnich latach obfitowały w gole i to z obu stron. W ubiegłym sezonie The Reds na Anfield zremisowali 1:1. Wyjazdowy mecz w Birmingham udało im się wygrać 3:1. Patrząc na ostatnie pięć bezpośrednich spotkań, aż cztery z nich wygrali piłkarze trenera Kloppa.

Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Liverpool. Typ na wygraną The Reds wynosi 1.70. Remis wyceniany jest w przedziale 4.30-4.50. Jeśli planujecie obstawiać zwycięstwo Aston Villi, możecie spodziewać się kursów na poziomie 4.65. Przed obstawianiem tego spotkania polecamy założyć konto u bukmachera Betfan. Zapewnia on bonus od 1. wpłaty aż do 300 zł. Podczas rejestracji wykorzystajcie nasz kod promocyjny Betfan GOAL.

Liverpool – Aston Villa, kto wygra

Liverpool – Aston Villa, przewidywane składy

Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Aston Villa (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jurgen Klopp Unai Emery Rezerwowi 7 Luis Díaz

18 Cody Gakpo

19 Harvey Elliot

21 Konstantinos Tsimikas

43 Stefan Bajcetic

50 Ben Doak

62 Caoimhin Kelleher

78 Jarell Quansah Diego Carlos 3

Youri Tielemans 8

Bertrand Traore 9

Calum Chambers 16

Jhon Durán 22

Jhon Durán 22

Filip Marschall 42

Liverpool – Aston Villa, transmisja

Mecz Liverpoolu z Aston Villą obejrzycie w tradycyjnej telewizji. Transmisja dostępna będzie na antenie CANAL+Sport 2, a także na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w niedzielę 3 września o godzinie 15:00.

