Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Lipsk – Liverpool: gdzie oglądać?

Jedno z najciekawszych starć w 3. kolejce fazy ligowej to mecz Lipsk – Liverpool. The Reds przyjadą na Red Bull Arenę uskrzydleni ostatnim zwycięstwem w hicie Premier League. Ponadto w europejskich pucharach odnieśli poprzednio dwa zwycięstwa. Z kolei gospodarze wciąż czekają na przełamanie, bowiem na swoim koncie mają nadal 0 punktów. Kto wygra najbliższe spotkanie? Sprawdź typy na mecz Lipsk – Liverpool.

Lipsk – Liverpool: transmisja w TV

Jedno z ciekawszych spotkań w Lidze Mistrzów, czyli Lipsk – Liverpool można oglądać w otwartej telewizji na kanale TVP1. Co więcej, transmisja będzie dostępna również na kanałach TVP Sport oraz Canal+ Sport 360. Początek meczu o godzinie 20:45.

Lipsk – Liverpool: transmisja online

Starcie na Red Bull Arena pomiędzy RB Lipsk a Liverpool będzie można oglądać w usłudze Canal+ Online. Do uzyskania dostępu, wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Poza tym abonament zawiera mecze La Liga, Premier League i Ekstraklasy. Ponadto starcie Lipsk – Liverpool będzie również dostępne na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.

Lipsk – Liverpool: kto wygra?

Lipsk – Liverpool: kursy bukmacherskie

Faworytem konfrontacji Lipsk – Liverpool będzie drużyna The Reds, co wynika z różnicy kursów oferowanych przez bukmacherów. Triumf gości można zagrać po kursi ok. 1.95, zaś wygraną gospodarzy ze współczynnikiem ok. 3.80. Remis oszacowano z kursem ok. 3.90.

RB Lipsk Liverpool FC 3.80 3.90 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2024 11:18 .

Gdzie oglądać mecz Lipsk – Liverpool? Spotkanie będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport i Canal+ Sport 360. W internecie można oglądać mecz w usłudze Canal+ Online i na stronie sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Lipsk – Liverpool? Mecz odbędzie się w środę (23 października) o godzinie 20:45 na stadionie Red Bull Arena.

