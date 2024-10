PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

RB Lipsk – Liverpool FC: typy bukmacherskie

Dotychczasowe zmagania Lipska w Lidze Mistrzów nie były udane. Wicelider Bundesligi uległ Atletico Madryt i Juventusowi. Teraz wyzwanie będzie jeszcze trudniejsze, ponieważ do Niemiec przybędzie Liverpool. Zespół ten w fazie ligowej Ligi Mistrzów zgromadził na razie komplet sześciu punków. Przeczuwam, że dobra passa angielskiej drużyny będzie kontynuowana. The Reds nie stracili gola w trzech z pięciu ostatnich meczów. Mój typ: wygrana Liverpoolu.

RB Lipsk – Liverpool FC: ostatnie wyniki

Ostatni rywale Lipska nie należeli do niemieckiej czołówki. Takie mecze trzeba jednak umieć wygrać. RB Lipsk sprostał wyzwaniu i w konfrontacjach z Mainz, Heidenheim oraz Augsburgiem, do swojego dorobku punktowego dopisał dziewięć oczek. Między innymi dzięki temu są oni nie pokonani. Ponadto mają takim sam bilans w lidze jak liderujący Bayern.

Kibice Liverpoolu mogli mieć obawy o to, jak będzie wyglądał ich ulubiony zespół po odejściu Juergena Kloppa. Arne Slot radzi sobie jednak wyśmienicie. Jego zawodnicy rozegrali już 11 meczów, z których wygrali 10. The Reds ograli niedawno Chelsea, a wcześniej Manchester United, Milan, czy West Ham United. Jedyna porażka miała miejsce przeciwko Nottingham Forest.

RB Lipsk – Liverpool FC: historia

Los skojarzył te kluby tylko raz. W 2021 roku doszło do rywalizacji o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. RB Lipsk nie miał wiele do powiedzenia, co skończyło się dwoma zwycięstwami Liverpoolu w stosunku 2:0. Tym samym przedstawiciel Premier League pewnie zameldował się w najlepszej ósemce turnieju po dwumeczu wygranym 4:0.

RB Lipsk – Liverpool FC: kursy bukmacherskie

Analitycy nie mają wątpliwości, że faworytem konfrontacji RB Lipsk – Liverpool FC będzie drużyna gości. Bukmacherzy ustalili kurs na zwycięstwo The Reds na poziomie ok. 1.82, zaś wygraną gospodarzy można zagrać z kursem ok. 3.90. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 4.00.

RB Lipsk – Liverpool FC: kto wygra?

RB Lipsk – Liverpool FC: przewidywane składy

W obu drużynach zabraknie kilku zawodników ze względu na kontuzji. W kadrze Paris Saint-Germain nie będzie na pewno Lucasa Hernandeza, Presnela Kimpembe, Randala Kolo-Muaniego oraz Goncalo Ramosa. Z kolei po stronie PSV Eindhoven zabraknie Sergino Desta, Fode Fofany, Ricka Karsdorpa, Jerdy Schoutena i Joeya Veermana.

RB Lipsk Marco Rose Liverpool FC Arne Slot RB Lipsk Marco Rose 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 9 Yussuf Poulsen 14 Christoph Baumgartner 16 Lukas Klostermann 19 Andre Silva 26 Maarten Vandevoordt 47 Viggo Gebel 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton

RB Lipsk – Liverpool FC: transmisja meczu

Spotkanie w Lidze Mistrzów pomiędzy Lipskiem a Liverpoolem odbędzie się w środę (23 października) o godzinie 21:00 na Red Bull Arena. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 360, TVP1 i TVP Sport oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online i stronie internetowej sport.tvp.pl. Dostęp do meczu zostanie przyznany po wykupieniu abonamentu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W pakiecie otrzymacie również spotkania La Liga, Premier League czy PKO BP Ekstraklasy.

