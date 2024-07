CTK/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Mecz Linette dzisiaj, gdzie obejrzeć?

Magda Linette w świetnym stylu przebrnęła przez pierwszą rundę turnieju olimpijskiego. W dwóch setach pokonała wyżej notowaną rywalkę Mirrę Andriejewą. W kolejnym meczu czeka ją jeszcze większe wyzwanie, bowiem po drugiej stronie kortu stanie zajmującą piąte miejsce w rankingu WTA Jasmine Paolini.

Będzie to drugi pojedynek tych zawodniczek w historii. Jedyny jak dotąd pojedynek miał miejsce podczas ubiegłorocznego turnieju w Birmingham. Górą była wtedy Linette, która wygrała w trzech setach 3:6, 7:5, 6:4. Od tamtej pory reprezentantka Włoch poczyniła jednak bardzo duże postępy i to ona przystąpi do poniedziałkowego meczu w roli faworytki. Rywalizację będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Linette – Paolini, transmisja w TV

Spotkanie 2. rundy Igrzysk Olimpijskich Linette – Paoloni rozegrane zostanie w poniedziałek (29 lipca) o godzinie 12:00. Rywalizację obu tenisistek o awans do 1/8 finału będzie można oglądać na kanałach TVP i Eurosportu.

Linette – Paolini: transmisja online

Poniedziałkowy mecz Linette – Paolini będzie można obejrzeć także korzystając z internetu. Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport, a także na platformie Max.

Gdzie oglądać mecz Linette – Paolini? Transmisja z meczu Linette – Paolini będzie dostępna na kanałach TVP i Eurosportu. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Paolini? Spotkanie Linette – Paolini odbędzie się w poniedziałek (29 lipca) o godzinie 12:00.

