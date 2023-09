Liga Mistrzów: transmisja w TV i online. We wtorek rozpocznie się rywalizacja w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. Do gry przystąpią 32 drużyny podzielone na osiem grup. Sprawdź gdzie obejrzeć Ligę Mistrzów.

IMAGO/MI News/NurPhoto Na zdjęciu: Erling Haaland

Liga Mistrzów 2023/24: gdzie oglądać?

W sezonie 2023/24 Liga Mistrzów po raz ostatni będzie rywalizować w znanym nam w ostatnich latach formacie. 32 zespoły walczyć będą jesienią w ośmiu grupach o awans do fazy pucharowej. Zdobytego w maju tytułu bronić będą zawodnicy Manchesteru City, którzy uważani są również za faworyta do triumfu w tej edycji. W jesiennych zmaganiach w grupach nie zabraknie hitów i każdy tydzień powinien dostarczyć dużych emocji.

Mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie można oglądać w Polsce “na żywo” w telewizji oraz za pośrednictwem internetu, choć w stosunku do poprzedniego sezonu zaszła w tej kwestii spora zmiana.

Liga Mistrzów 2023/24: transmisja na żywo w TV

Prawa do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów niezmiennie należą do stacji Polsat. Tylko na jej kanałach będzie można obejrzeć w telewizji wszystkie mecze w sezonie 2023/24. Pojedynki będą transmitowane na kanałach Polsat Sport Premium. To jedyna możliwość na emocjonowanie się tymi rozgrywkami, bowiem w tym roku mecze nie będą transmitowane na kanale TVP Sport.

Liga Mistrzów 2023/24: transmisja online

Mamy jednak dobrą wiadomość, bowiem wszystkie mecze Ligi Mistrzów będzie można oglądać również dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostępna jest ona w niezwykle atrakcyjnej promocji. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możesz wykupić półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports za zaledwie 240 zł, co daje tylko 40 zł miesięcznie. Dzięki tej promocji zaoszczędzić aż 204 zł, bowiem w standardowej ofercie miesięczny koszt to aż 74 zł.

Kiedy mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów?

Pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegrana zostanie w dniach 19-20 września. Rywalizacja o awans do fazy pucharowej potrwa do 13 grudnia.

Pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrane zostaną w dniach 14-22 lutego. Rewanże odbędą się z kolei w dniach 7-15 marca.

