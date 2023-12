IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Lens – Sevilla, gdzie oglądać

RC Lens nie odnotowało spektakularnego sezonu w Lidze Mistrzów, ale zwycięstwo nad Arsenalem (2:1), piłkarze zapamiętają na zawsze. Zwłaszcza, że może ono być fundamentem do dalszej gry Francuzów w Europie. Na ten moment mają bowiem uzbieranych pięć punktów, zaś Sevilla FC – tylko dwa. Jeżeli jednak we wtorek to Hiszpanie wygrają, to oni zajmą trzecie miejsce i na wiosnę zagrają w Lidze Europy.

Sprawdź nasze typy na mecz Lens – Sevilla.

Lens – Sevilla, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Lens – Sevilla, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Lens – Sevilla, kursy bukmacherskie

To gospodarze z Francji mają większe szanse na odniesienie zwycięstwa – przynajmniej według bukmacherów.

RC Lens Sevilla FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 grudnia 2023 09:04 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.