PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Legia – Zagłębie: transmisja za darmo oraz stream online. Już z Aleksandarem Vukoviciem na trenerskiej ławce do środowego zaległego meczu PKO Ekstraklasy przystąpi Legia Warszawa, której celem w pojedynku z Zagłębiem Lubin będzie odbicie się od dna ligowej tabeli. Sprawdź gdzie obejrzeć “na żywo” mecz w telewizji oraz dowiedz się jak uzyskać darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.



Legia Warszawa PKO Ekstraklasa

15.12.2021 20:30

Stadion Wojska Polskiego



Zagłębie Lubin

Mecz Legii dzisiaj, gdzie oglądać

Sytuacja mistrzów Polski z tygodnia na tydzień staje się coraz poważniejsza. W ostatni weekend Legia doznała już dwunastej porażki w obecnym sezonie i wylądowała na ostatnim miejscu w tabeli. W poradzeniu sobie z kryzysem z pewnością nie pomogą również wydarzenia, które miały miejsce po powrocie drużyny z ostatniego meczu z Wisłą Płock, w wyniku którego kilku piłkarzy zostało pobitych przez kibiców, którzy wtargnęli do klubowego autokaru.

Misję wyciągnięcia drużyny z kryzysu otrzymał bardzo dobrze znany w stolicy Aleksandar Vuković, który został mianowany trenerem pierwszego zespołu po rezygnacji z tej funkcji Marka Gołębiewskiego. Przed środowym zaległym meczem z Zagłębiem nie miał jednak zbyt wiele czasu i do tego meczu prowadzona przez niego drużyna przystąpi jakby z marszu.

Legia w tym sezonie spisuje się fatalnie i trudno spodziewać się natychmiastowej przemiany. Na przeciwko mistrzów Polski stanie jednak drużyna Zagłębia, która jeszcze niedawno przegrywała mecz za meczem i dopiero w pojedynku z Wisłą Kraków zaliczyła przełamanie. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Legia – Zagłębie.

Legia – Zagłębie, transmisja w TV

Mecz Legia – Zagłębie miał pierwotnie odbyć się na początku sezonu, w ramach 3. kolejki. Został jednak przełożony z uwagi na występy mistrzów w europejskich pucharach. Teraz obie drużyny odrobią zaległości i spotkają się ze sobą 15 grudnia (środa) o godzinie 20:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i TVP Sport.

Legia – Zagłębie, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy mecz będzie dostępy w usłudze Canal+ online, do której można teraz odebrać 30-dniowy dostęp za darmo. Środowy mecz obejrzymy również na internetowej stronie tvp.sport.pl.

Legia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Patrząc na wyniki Legii w obecnym sezonu trudno mówić o argumentach za ich zwycięstwem w środowym meczu. Niemniej jednak bukmacherzy to właśnie cały czas aktualnych mistrzów Polski uważają za faworytów spotkania z Zagłębiem.

Legia Warszawa Zagłębie Lubin 1.82 3.90 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. grudnia 2021 09:37 .

Czy Legia może spać z Ekstraklasy?

Z tygodnia na tydzień coraz częściej pojawiają się pytania, czy możliwa jest w tym sezonie sytuacja, w której Legia Warszawa spada z Ekstraklasy. Czy taki scenariusz jest realny? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Przemysław Langier.