Legia Warszawa – Korona Kielce, gdzie oglądać

Niedzielny mecz zapowiada się niezwykle emocjonująco. Korona wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, z kolei Legia wygrała oba dotychczasowe spotkania w PKO Ekstraklasie rozgrywane przy Łazienkowskiej. Z drugiej strony ekipa Runjaicia ma za sobą ciężki bój w eliminacjach Ligi Konferencji z Austrią Wiedeń, co może zadziałać na korzyść gości. Z pewnością szkoleniowiec Legii dokona roszad w składzie. Korona na wygraną z Wojskowymi czeka od 2017 roku, a na zwycięstwo w Warszawie od 2015 roku. Nie przegap niedzielnego widowiska i skorzystaj z promocji CANAL+ Online. Szczegóły poniżej.

Legia Warszawa – Korona Kielce, transmisja na żywo w TV

Mecz 5. kolejki PKO Ekstraklasy Legia – Korona będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w CANAL+ 4K Ultra.

Legia Warszawa – Korona Kielce, transmisja online

Spotkanie Legii z Koroną będzie można obejrzeć również w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Legia Warszawa – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanego faworyta upatrują w Legii Warszawa. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,50.

Legia Warszawa Korona Kielce 1.55 4.50 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 09:17 .

Gdzie obejrzeć mecz Legia – Korona? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra oraz w serwisie CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Legia – Korona? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 20 sierpnia, o godzinie 20:00.

