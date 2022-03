PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia – Termalica Nieciecza: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. We wtorkowy wieczór PKO Ekstraklasa odrobi zaległości z ubiegłego roku. Podopieczni Aleksandara Vukovicia zagrają o czwarte zwycięstwo z rzędu. Spotkanie będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy także sposób, który pozwala na uzyskanie dostępu do transmisji online zupełnie za darmo.

Legia – Termalica Nieciecza, gdzie oglądać

Legia pod wodzą Aleksandara Vukovicia nie zachwyca efektowną grą, ale w ostatnich tygodniach regularnie punktuje. Nadal aktualni mistrzowie Polski zdobyli 10 punktów w czterech ostatnich spotkaniach, co pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej i zbudować nad nią czteropunktową przewagę. We wtorek Legia zagra o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu.

Tymczasem drużyna z Niecieczy niezmiennie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W ostatni weekend zespół prowadzony przez Radoslava Latala musiał u siebie uznać wyższość Zagłębia Lubin (0:2). Przerwana została tym samym seria trzech kolejnych ligowych meczów bez porażki, w których drużynie udało się zapisać na swoje konto 10 punktów.

Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45. Sprawdź typy na mecz Legia – Termalica Nieciecza.

Legia – Termalica Nieciecza, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie transmitowane “na żywo” na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek Legii z Termaliką skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.

Legia – Termalica Nieciecza, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy internetowa transmisja z meczu będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Wyżej znajdziecie informacje, jak uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo.

Legia – Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Skuteczna w ostatnich spotkaniach Legia do wtorkowego meczu przystąpi w roli faworyta. Bukmacherzy nie ma co do tego wątpliwości.

Legia Warszawa Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.52 4.50 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2022 11:33 .

