Legia – Śląsk: transmisja w telewizji oraz stream online. W zamykającym rywalizację meczu 24. kolejki PKO Ekstraklasy piłkarze Legii będą walczyć o wydostanie się ze strefy spadkowej. Mecz obejrzymy oczywiście w polskiej telewizji, ale niżej znajdziecie również sposób, który pozwala na obejrzenie go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Legia – Śląsk, gdzie oglądać

Legia do poniedziałkowego spotkania przystąpi plasując się na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli, ale ma tylko dwa punkty straty do bezpiecznego miejsca. Wygrana nad Śląskiem pozwoli drużynie Aleksandara Vukovicia nieco odetchnąć przed kolejnymi meczami, a do konfrontacji z rywalem przystąpi w roli faworyta.

Legia przed tygodniem szczęśliwie pokonała 2:1 u siebie Wisłę Kraków, ale nadal jej gra pozostawia wiele do życzenia. Śląsk na ligowe zwycięstwo czeka jednak od listopada ubiegłego roku. W siedmiu ostatnich meczach Ekstraklasy zespół Jacka Magiery zapisał na swoje konto tylko dwa punkty.

W pierwszym meczu obu zespołów w tym sezonie, który odbył się we Wrocławiu i zakończył wygraną 1:0 gospodarzy, nie zabrakło kontrowersji. Jak będzie w poniedziałek na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie? Sprawdź typy na mecz Legia – Śląsk.

Legia – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz 25. kolejki Ekstraklasy będzie transmitowany “na żywo” na kanałach Cana+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra HD i TVP Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Legia – Śląsk, transmisja online

Mecz obejrzymy za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online, do której można uzyskać teraz darmowy dostęp na 30 dni. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby taki dostęp uzyskać. Spotkanie będzie także dostępne na internetowej stronie tvpsport.pl.

Legia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu zdecydowanie większe szanse na wygraną dają gospodarzom, co nie może dziwić patrząc na formę prezentowaną od dłuższego czasu przez zespół Śląska.

