Legia Warszawa – Radomiak Radom: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Reklama

Legia – Radomiak: gdzie oglądać?

W ramach 5. kolejki PKO Ekstraklasy, Legia Warszawa zmierzy się z Radomiakiem Radom. Drużyna Goncalo Feio awansowała do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji i jest skupiona przede wszystkim na grze w Europie. Jednak obowiązek ligowy też trzeba spełnić. W niedzielę Wojskowi chcą w końcu wygrać w lidze, po tym, jak poprzednio zremisowali z Puszczą Niepołomice oraz ulegli Piastowi Gliwice (1:2). Sprawdź kursy i zapowiedź meczu Legia – Radomiak.

Legia – Radomiak: transmisja w TV

Mecz Legii Warszawa z Radomiakiem Radom będzie dostępny w telewizji. Spotkanie będzie można oglądać na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport.

Reklama

Legia – Radomiak: transmisja online

Rywalizację między Legią Warszawa a Radomiakiem Radom będzie można również śledzić na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Bonus 300 zł za wygraną Legii

Superbet przygotował ofertę pozwalającą na uzyskanie dodatkowego bonusu 300 zł za trafiony typ na wygraną Legii w niedzielnym meczu. Co trzeba robić, aby skorzystać z tej oferty? Wyjaśniamy!

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO z oferty przedmeczowej na zwycięstwo Legii w meczu z Radomiakiem Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 300 zł. Szczegóły oferty znajdziesz w regulaminie

Legia – Radomiak: sonda

Kto wygra mecz? Legia Warszawa 100% Remis 0% Radomiak Radom 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Legia Warszawa

Remis

Radomiak Radom

Legia – Radomiak: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa będąca zdecydowanym faworytem spotkania z Radomiakiem Radom, liczy na zdobycie pełnej puli punktów przed własną publicznością. Kursy na wygraną Wojskowych wynoszą około 1.70. Jeśli twierdzisz, że dojdzie do niespodzianki i trzy punkty powędrują do gości, to takie kurscy oscylują na poziomie mniej więcej 5.00. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom? Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Mecz można też śledzić w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Radomiak Radom? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (18 sierpnia) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.