Legia – Pogoń: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Warszawiacy potknęli się w ostatniej kolejce i zwiększyli stratę do lidera. Czy Portowcy zdołają uprzykrzyć Wojskowym życie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Legia – Pogoń, gdzie oglądać

Wydawało się, że Legia Warszawa na dobre wróciła do ligowej czołówki. W pięciu ostatnich kolejkach straciła jednak punkty aż trzykrotnie. Wysoko przegrała z bezpośrednim rywalem, Rakowem (0:4), zremisowała z Lechem, a ostatnio otrzymała potężny cios od Wisły Płock (1:2). Mimo tego Wojskowi tracą do lidera zaledwie pięć punktów.

Mistrzowskie aspiracje ma też ekipa Pogoni Szczecin. Portowcom też jednak nie wiedzie się ostatnio najlepiej. Na pięć ostatnich kolejek wygrali tylko raz, a do tego przeżyli prawdziwe katusze w meczu Pucharu Polski przeciwko trzecioligowemu Rekordowi Bielsko-Biała. Ewentualne zwycięstwo nad Legią z pewnością poprawiłoby nastroje w Szczecinie.

Legia – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Spotkanie będzie dostępne na TVP Sport, a także na trzech kanałach sieci CANAL+: CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Legia – Pogoń, transmisja online

Pojedynek na stadionie przy Łazienkowskiej zapowiada się niezwykle emocjonująco. Masz możliwość, by obejrzeć go za pośrednictwem internetu.

Legia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Stawiając na zwycięstwo gospodarzy można jednak wygrać mniej, niż w przypadku typowania triumfu Pogoni.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Pogoń Szczecin 2.20 3.50 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 07:45 .

