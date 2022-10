PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Diametralnie odmieniła się gra Legii Warszawa względem ubiegłego sezonu. Wojskowi znów wrócili na zwycięską ścieżkę i po 13 kolejkach zajmuje trzecie miejsce na podium Ekstraklasy. W weekend czeka ją wyjątkowo wymagający mecz z Pogonią.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Poprawa wyników Legii Warszawa jest dużą zasługą pracy, jaką wykonał jeszcze w ubiegłym sezonie Aleksandar Vukovic. Pozostawił on odpowiednie pole do odbudowy najbardziej utytułowanej drużyny w Polsce. Dzięki temu Kosta Runjaic objął drużynę, w który były już pewne podstawy. Niemiec wykonuje przy Łazienkowskiej bardzo dobrą pracę, a Legioniści od początku sezonu zajmują wysoką pozycję. Legia obok Rakowa jest obecnie jednym z faworytów do sięgnięcia po mistrzostwo Polski, choć w klubie nikt jeszcze głośno o tym nie mówi.

Pogoń zanotowała względem ubiegłego sezonu regres, jednak zachowuje względnie niewielki dystans do czołówki tabeli. W ubiegłym sezonie Portowcy dwukrotnie okazali się lepsi od Legii. W Warszawie wygrali 2:0, a na własnym stadionie 3:1. Wówczas Wojskowi byli drużyną całkowicie zagubioną, a w najbliższą sobotę Pogoni przyjdzie się zmierzyć z dużo silniejszym rywalem, niż przed rokiem. Największym problemem drużyny wydaje się na ten moment gra w defensywie. Zdecydowanie poprawy tego aspektu gry powinien poszukać Jens Gustafsson. W ostatnich pięciu spotkaniach ani razu nie udało mu się zachować czystego konta. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów w wykonaniu Legii jest bardzo korzystny. Przegrali oni w poprzednich pięciu spotkaniach tylko raz – z Wisłą w Płocku 1:2. Zaledwie kilka dni później wygrali pewnie z tym samym rywalem 3:0, jednak w rozgrywkach pucharu Polski. Wcześniej wygrali w lidze z Wartą Poznań i zremisowali bezbramkowo z Lechem. Legioniści tracą stosunkowo niewiele bramek, co cieszy bardzo sztab szkoleniowy i kibiców.

Niemal identycznie wygląda bilans ostatnich spotkań w wykonaniu Pogoni Szczecin. Portowcy w 1/16 pucharu Polski po niezwykle emocjonującym meczu z Rekordem Bielsko-Biała dopiero po rzutach karnych awansowali do kolejnej rundy. Wcześniej zremisowali z Piastem Gliwice, przegrali wyraźnie ze Stalą i wygrali starcia z Lechią Gdańsk i Wartą Poznań.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Pogoń do meczu z Legią przystąpi w okrojonym składzie. Z powodu kontuzji z kadry wypadło aż czterech zawodników. Są to: Gorgon, Kostorz, Smoliński i Wawrzynowicz. Są oni jednak niedostępni już od dłuższego czasu, zatem nie powinno stanowić to problemu dla trenera Gustafsson. Takich kłopotów nie ma Kosta Runjaic, który ma dostępnych na to spotkanie wszystkich swoich zawodników.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, historia

W ubiegłym sezonie Pogoń nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem Legii. Portowcy wygrali dwukrotnie, a Legioniści niewiele mieli w tych spotkaniach do powiedzenia. Zespół ze Szczecina to dla Wojskowych niewygodny rywal. W ostatnich dziesięciu spotkaniach Pogoń wygrała z Legią aż sześciokrotnie. Stołeczna ekipa tylko dwukrotnie okazała się od niej lepsza.

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Legia Warszawa Remis Pogoń Szczecin 2.15 3.35 3.50 2.20 3.50 3.40 2.20 3.50 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 19:14 .

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Rose, Jędrzejczyk, Nawrocki – Josue, Slisz, Wszołek, Muci, Mladenovic – Kramer, Carlitos

Pogoń: Stipica – Stolarski, Zech, Malec, Leo Borges – Dąbrowski, Jean Carlos, Łęgowski, Kowalczyk, Grosicki – Zahavi

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin, transmisja

Mecz Legii z Pogonią będzie transmitowany na antenie CANAL+Sport, CANAL+Sport 3, CANAL+4K Ultra i TVP Sport. Będzie można śledzić ją także w usłudze CANAL+ Online. Dzięki naszej atrakcyjnej promocji możecie zaoszczędzić aż 96 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się wykupić abonament na sześć miesięcy z góry, zapłacicie jedynie 198 zł zamiast 294 zł. Miesięczny abonament w standardowej ofercie kosztuje 49 zł.

