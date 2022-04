PressFocus Na zdjęciu: Rafa Lopes

Legia Warszawa – Piast Gliwice: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W poniedziałek mistrzowie Polski powalczą o przedłużenie imponującej serii meczów bez porażki. Na drodze Wojskowych stanie Piast Gliwice. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Polish Army Ekstraklasa Legia Warszawa Piast Gliwice 2.22 3.26 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2022 08:58 .

Legia – Piast, gdzie oglądać

Wygląda na to, że Legia Warszawa na dobre zażegnała widno spadku z Ekstraklasy. Wojskowi po przerwie zimowej przegrali w lidze tylko raz i miało to miejsce 13 lutego. Teraz mistrzowie kraju skupiają się na jak najlepszym zakończeniu sezonu.

W podobnej sytuacji znajduje się Piast Gliwice. Gracze trenera Fornalika również prezentują wyborną formę i przegrali ostatnio w lutym. Jednocześnie – podobnie, jak Legia – nie mają większych szans na włączenie się do walki o europejskie puchary.

Sprawdź nasze typy na mecz Legia Warszawa – Piast Gliwice.

Legia – Piast, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 29. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Legia – Piast, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby poniedziałkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanały z pakietu Canal+ są bowiem dostępne w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Legia – Piast, transmisja online

Jeśli preferujesz oglądanie spotkań w internecie lub aplikacji mobilnej, masz taką możliwość. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić sportowy abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z poniedziałkowego starcia zupełnie za darmo.

Legia – Piast, kursy bukmacherskie

Obie ekipy prezentują dobrą formę, ale za Legią stoi dodatkowo potęga stadionu. To Wojskowi są – przynajmniej według bukmacherów – faworytem nadchodzącego pojedynku.

