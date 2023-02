PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. O trzecie zwycięstwo w tym roku powalczy w niedzielę zespół Kosty Runjaicia, który przed własną publicznością podejmował będzie Pasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Legia – Cracovia.

Legia – Cracovia, gdzie oglądać

Legia początek rundy rewanżowej może zaliczyć do udanych, bowiem w dwóch tegorocznych spotkaniach zdobyła komplet sześciu punktów. Stołeczny zespół rozprawił się z Koroną Kielce (3:2) i Zagłębiem Lubin (2:1). Teraz stanie przed szansą zmniejszenia do pięciu punktów straty do prowadzącego w tabeli Rakowa Częstochowa.

Cracovia do tej pory spisywała się ze zmiennym skutkiem. Po wznowieniu rozgrywek pewnie 2:0 pokonała Górnik Zabrze, ale dobrej formy nie potwierdziła przed tygodniem, kiedy w wyjazdowym meczu uległa 1:2 Koronie Kielce. Teraz sukcesem dla niej będzie wywiezienie jednego punktu ze stolicy. Sprawdź nasze typy na mecz Legia – Cracovia.

Legia – Cracovia, transmisja w TV

Spotkane Legia – Cracovia rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

Legia – Cracovia, transmisja online

Spotkanie oczywiście będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe dzięki CANAL+ online. Jeżeli nie masz jeszcze do niej dostępu, mamy dla Ciebie promocję, która pozwala zaoszczędzić 60 zł na półrocznym pakiecie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, co pozwala oglądać między innymi wszystkie mecze Ekstraklasy, zapłacisz tylko 39 zł. Oferta dotyczy półrocznej subskrypcji przy płatności z góry.

Jeżeli chciałbyś poszerzyć swój pakiet o inne kanały sportowe – Eleven Sports i Polsat Sport Premium – możesz to zrobić płacąc tylko 20 zł miesięcznie więcej.

Legia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Legia jest zdaniem bukmacherów wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.90. Z kolei na zwycięstwo Cracovii można postawić po kursach przewyższających 4.50.

Legia Warszawa Cracovia 1.90 3.50 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2023 11:28 .