Legia Warszawa – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2023)

Legia Warszawa kontynuuje pogoń za Rakowem Częstochowa. W niedzielę stołeczna ekipa podejmie przed własną publicznością Cracovię. Spotkanie w ramach 20. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Legia – Cracovia, typy i przewidywania

Po udanej rundzie jesiennej Kosta Runjaić zakładał, że celem na drugą część sezonu będzie zapewnienie sobie miejsca w pierwszej trójce. Przeciętna postawa Rakowa Częstochowa w pierwszych kolejkach po zimowej przerwie sprawiła, że dla Legii Warszawa pojawiła się szansa na zniwelowanie straty do lidera. Aktualnie wynosi ona osiem punktów, choć “Wojskowi” meczu w ramach 20. kolejki jeszcze nie rozegrali. W niedzielę zmierzą się oni przed własną publicznością z Cracovią, która również ma ambicje do znalezienia się w ligowej czołówce. “Pasy” w dwóch wiosennych spotkaniach zgromadzili trzy “oczka”, zaś Legia może pochwalić się kompletem punktów. Kuba Olkiewicz uważa, że Legia zdoła w ten weekend podtrzymać zwycięską passę.

Gra defensywna Legii pozostawia wiele do życzenia. Nie udało jej się zachować czystego konta w lidze od 12. kolejki. Dysponująca niezłym potencjałem ofensywnym Cracovia powinna to wykorzystać, dlatego spodziewamy się, że goście trafią do bramki. Nasz typ – Cracovia strzeli gola.

Legia – Cracovia, sytuacja kadrowa

Legia Warszawa nie będzie mogła w niedzielę skorzystać z kontuzjowanego Carlitosa. Na murawie najprawdopodobniej nie zobaczymy również Blaza Kramera i Lindseya Rose. Po stronie Cracovii na pewno zabraknie Kamila Pestki, zaś występ Mathiasa Rasmussena stoi pod znakiem zapytania.

Legia – Cracovia, ostatnie wyniki

Bezpośrednio po wznowieniu ligowych rozgrywek Legia Warszawa pokonała Koronę Kielce 3-2, natomiast w zeszłym tygodniu ograła Zagłębie Lubin 2-1. Jej gra pozostawiała wiele do życzenia, natomiast w tej sytuacji najważniejsze są wyniki. Aktualna strata “Wojskowych” do Rakowa wynosi osiem punktów.

Cracovia nie zaliczy do udanych wyjazdu do Kielc, gdzie przegrała z tamtejszą Koroną 1-2. Wcześniej “Pasom” udało się pokonać ekipę Górnika Zabrze (2-0). Na ten moment zespół Jacka Zielińskiego zajmuje siódme miejsce w tabeli, a do podium traci pięć “oczek”.

Legia – Cracovia, historia

Legia Warszawa z pewnością chce zrewanżować się za nieudane spotkanie w pierwszej części sezonu. W Krakowie to gospodarze wygrali wówczas aż 3-0. Bramki dla Cracovii zdobywali Michał Rakoczy, Patryk Makuch oraz Benjamin Kallman. Na przestrzeni ostatnich pięciu bezpośrednich meczów dwukrotnie wygrywali “Wojskowi”, dwa razy “Pasy”, a raz padł bezbramkowy remis.

Legia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Dużym faworytem niedzielnego meczu jest Legia, bowiem kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1,88. W przypadku wygranej gości waha się on między 4,40 a 4,50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Legia – Cracovia, przewidywane składy

Legia – Cracovia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 20. kolejki Ekstraklasy między Legią Warszawa a Cracovią rozpocznie się o godzinie 17:30. Jego rozjemcą będzie Piotr Lasyk. Spotkanie można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Będzie on również dostępny online w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do założenia konta i skorzystania z promocji CANAL+. Wykupując z góry sześciomiesięczny abonament na pakiet zawierający kanały CANAL+ zapłacicie jedynie 234 zł (39 miesięcznie), dzięki czemu można zaoszczędzić aż 60 zł.

