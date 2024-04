Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: jeden z głównych faworytów do awansu stracił ostatnio pozycję lidera Fortuna 1 Ligi. Teraz chce wrócić na zwycięskie tory. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia – Termalica, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk wciąż pozostaje jednym z faworytów do bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Przed tygodniem Lechiści przegrali niespodziewanie z GKS-em Katowice, przez co utracili fotel lidera. Chcą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę i mają ku temu niezłą możliwość. W niedzielę na ich stadion przyjedzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która w tym roku kalendarzowym jeszcze nie zdołała wygrać ligowego starcia.

Sprawdź nasze typy na mecz Lechia – Termalica.

Lechia – Termalica, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek obejrzysz na kanale Polsat Sport.

Lechia – Termalica, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Lechia – Termalica, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna to podopieczni trenera Grabowskiego są faworytami do wygrania najbliższego pojedynku.

Lechia Gdańsk Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2024 07:40 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.