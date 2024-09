Lechia - Radomiak to pierwszy sobotni mecz ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie w Gdańsku będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 14:45.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Serhij Buleca

Lechia – Radomiak, gdzie oglądać mecz?

Lechia Gdańsk zacznie meczem z Radomiakiem sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie. Faworytem tej potyczki trudno wskazać. Obie ekipy podejdą w każdym razie do rywalizacji po zwycięstwach.

Lechia przed reprezentacyjną przerwą pokonała po świetnym występie Górnik Zabrze (3:2). Radomiak z kolei ostatnio pokonał Cracovię (2:1). Radomianie jednocześnie przerwali serię czterech z rzędu porażek.

Lechia – Radomiak, transmisja w TV

Sobotni mecz z udziałem Lechii Gdańsk i Radomiaka będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane od godziny 14:45 na antenie CANAL+ Sport. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski oraz Wojciech Jagoda.

Lechia – Radomiak, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lechia – Radomiak: kto wygra?

Lechia – Radomiak, kursy bukmacherskie

Szanse obu drużyna na zwycięstwo są na podobnym poziomie. Kursy wyceniono mniej więcej na 2.60. Z kolei remis oszacowano na 3.60.

Lechia Gdańsk Radomiak 2.55 3.60 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 05:45 .

