Filipe Nascimento

Lechia Zielona Góra – Radomiak: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Lechia to jak dotąd największa rewelacja Pucharu Polski. Radomiak skończy piękny sen trzecioligowca? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Lechia Zielona Góra – Radomiak, gdzie oglądać

Lechia Zielona Góra to największa sensacja obecnej edycji Pucharu Polski. Ekipa z trzeciej ligi (czyli czwartego poziomu rozgrywkowego) ma już na rozkładzie Podbeskidzie, a nawet ekstraklasową Jagiellonię. W najbliższy czwartek powalczą o sprawienie kolejnej sensacji.

Ale czy jest ona możliwa? Radomiak Radom imponuje formą w Ekstraklasie. Wygrał trzy z ostatnich czterech meczów ligowych, zaś we wcześniejszych rundach Pucharu Polski rozprawił się z Zawiszą Bydgoszcz.

Lechia Zielona Góra – Radomiak, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie obejrzysz na kanale Polsat Sport.

Lechia Zielona Góra – Radomiak, transmisja za darmo

Istnieje jednak sposób, aby ten mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi i Pucharu Polski.

Lechia Zielona Góra – Radomiak, transmisja online

Starcie w Zielonej Górze dostępne będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Lechia Zielona Góra – Radomiak, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, to ekstraklasowy Radomiak uznawany jest za wielkiego faworyta nadchodzącego pojedynku.

Puchar Polski Lechia Zielona Góra Radomiak 14.0 7.00 1.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2022 07:36 .

