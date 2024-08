Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk przeciętnie weszła w nowy sezon. Beniaminek ma problemy z punktowaniem i po trzech seriach gier ma na koncie tylko jeden punkt i sporo spraw do przemyślenia. Z kolei Miedziowi pomimo sporych letnich transferów też nie mogą zbytnio się cieszyć, bo ich dorobek punktowy nie jest taki, jak sobie oczekiwali. Dlatego też zapowiada się starcie dwóch głodnych drużyn, które chcą zgarnąć pełną pulę.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: transmisja TV

Mecz będzie dostępny do obejrzenia w telewizji tradycyjnej. Spotkanie w Gdańsku transmitowane będzie na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: stream online

Wszystkie spotkanie PKO Ekstraklasy można oglądać w internecie. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz także wszystkie spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Kursy na ten mecz są dość wyrównane, choć z lekką przewagą na Lechię Gdańsk. Zwycięstwo beniaminka stawiamy po współczynniku około 2.60. Z kolei remis to 3.10 lub nawet 3.35. Trzy punkty dla Zagłębia Lubin obstawimy za około 3.00 lub 2.90.

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin? Spotkanie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 3 i na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin? Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (11 sierpnia) o godzinie 14:45.

