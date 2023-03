PressFocus Na zdjęciu: Nemanja Mijuskovic

Lechia – Miedź, gdzie oglądać

Na początek 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy otrzymaliśmy pojedynek dwóch najsłabiej punktujących ekip w lidze. Z pewnością to jednak Lechia Gdańsk jest na większym “musiku”. Zespół przyzwyczaił kibiców raczej do walki o miejsca premiowane eliminacjami do europejskich pucharów, a nie do walki o utrzymanie. W dodatku Lechiści w miniony weekend otrzymali bolesną lekcję od Lecha Poznań (0:5). Nie wygrali w lidze od pięciu spotkań.

Z kolei Miedź Legnica punktowała ostatnio lepiej, niż jej nadchodzący rywal. W trzech kolejkach zespół uzbierał cztery punkty, ale to wciąż nie pozwala na odklejenie się od dna tabeli. Obu piątkowych przeciwników dzielą w klasyfikacji trzy punkty – i każdy zdobyty w najbliższym meczu będzie na wagę złota.

Lechia – Miedź, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Gdańsku obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family.

Lechia – Miedź, transmisja online

Piątkowe spotkanie możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online i zaoszczędź nawet 30 zł. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a wówczas za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 39 złotych (przez pierwsze trzy miesiące). Później koszt będzie wynosił 49 zł.

Pakiet można poszerzyć o kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wówczas półroczna subskrypcja kosztować będzie 354 zł (59 zł miesięcznie).

Lechia – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają delikatną przewagę gospodarzom.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Miedź Legnica 2.55 3.40 2.98 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2023 09:30 .

